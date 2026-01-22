Víctor Fayad en Aconcagua Radio sobre el impuesto inmobiliario: “Los avalúos van en línea con la inflación”

En diálogo con Aconcagua Radio , el ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Víctor Fayad , explicó cómo se implementará la actualización de los valores fiscales de los inmuebles dispuesta por la Administración Tributaria Mendoza (ATM) y cuáles serán los criterios utilizados para el cálculo del impuesto inmobiliario en la provincia.

Según detalló el funcionario, la medida alcanzará a cerca de 700 mil parcelas . “Para la gran mayoría, los incrementos de los avalúos van en línea con la inflación o, más precisamente, con el aumento del costo de la construcción y el valor de los terrenos”, explicó. En ese sentido, indicó que los aumentos promedio “van a ser poco menos del 40%, que fue lo que se incrementó durante 2025 el valor de las propiedades”.

Fayad aclaró que no todas las propiedades tendrán el mismo ajuste. “En el caso de las rurales y de aquellas que cambiaron de zona, los incrementos van a ser distintos y superiores” , señaló. Sobre el sector rural, explicó que se modificó la metodología de evaluación: “Ahora estamos tomando valores de mercado, algo que no se actualizaba desde hace 30 años, y eso va a generar aumentos cercanos al 60% o 70% en algunas zonas”.

El ministro remarcó que en el impuesto inmobiliario se aplican distintas herramientas. “Se analizan operaciones recientes, se buscan propiedades similares y se aproximan valores de mercado. La normativa nos permite tomar como máximo el 10% de ese valor”, precisó.

También se refirió a los cambios de zonificación en departamentos como Las Heras, Guaymallén, Luján de Cuyo y Maipú, donde muchas parcelas pasaron de pagar el impuesto mínimo a tributar como inmuebles urbanos. “El mínimo el año pasado era de $30.000 y ahora pasarán a pagar entre $150.000 y $170.000 anuales”, explicó, y sostuvo que el objetivo es “ecualizar los valores y lograr mayor equidad entre los contribuyentes”.

Finalmente, Fayad aclaró que el sistema “no realiza tasaciones, sino estimaciones”, y adelantó que la intención es actualizar los valores urbanos cada dos años y los rurales cada cuatro o cinco. Además, confirmó que no habrá cambios en los vencimientos ni en los descuentos para contribuyentes cumplidores, y que los impuestos se emitirán de manera digital antes de que finalice enero.

