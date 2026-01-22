Víctor Fayad en Aconcagua Radio sobre el impuesto inmobiliario: “Los avalúos van en línea con la inflación”

En diálogo con Aconcagua Radio, el ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Víctor Fayad, explicó cómo se implementará la actualización de los valores fiscales de los inmuebles dispuesta por la Administración Tributaria Mendoza (ATM) y cuáles serán los criterios utilizados para el cálculo del impuesto inmobiliario en la provincia.
Según detalló el funcionario, la medida alcanzará a cerca de 700 mil parcelas. “Para la gran mayoría, los incrementos de los avalúos van en línea con la inflación o, más precisamente, con el aumento del costo de la construcción y el valor de los terrenos”, explicó. En ese sentido, indicó que los aumentos promedio “van a ser poco menos del 40%, que fue lo que se incrementó durante 2025 el valor de las propiedades”.
Fayad aclaró que no todas las propiedades tendrán el mismo ajuste. “En el caso de las rurales y de aquellas que cambiaron de zona, los incrementos van a ser distintos y superiores”, señaló. Sobre el sector rural, explicó que se modificó la metodología de evaluación: “Ahora estamos tomando valores de mercado, algo que no se actualizaba desde hace 30 años, y eso va a generar aumentos cercanos al 60% o 70% en algunas zonas”.
El ministro remarcó que en el impuesto inmobiliario se aplican distintas herramientas. “Se analizan operaciones recientes, se buscan propiedades similares y se aproximan valores de mercado. La normativa nos permite tomar como máximo el 10% de ese valor”, precisó.
También se refirió a los cambios de zonificación en departamentos como Las Heras, Guaymallén, Luján de Cuyo y Maipú, donde muchas parcelas pasaron de pagar el impuesto mínimo a tributar como inmuebles urbanos. “El mínimo el año pasado era de $30.000 y ahora pasarán a pagar entre $150.000 y $170.000 anuales”, explicó, y sostuvo que el objetivo es “ecualizar los valores y lograr mayor equidad entre los contribuyentes”.
Finalmente, Fayad aclaró que el sistema “no realiza tasaciones, sino estimaciones”, y adelantó que la intención es actualizar los valores urbanos cada dos años y los rurales cada cuatro o cinco. Además, confirmó que no habrá cambios en los vencimientos ni en los descuentos para contribuyentes cumplidores, y que los impuestos se emitirán de manera digital antes de que finalice enero.
Entrevista completa
