El dramático relato de la familia de San Rafael asaltada en Mar del Plata: "Mis hijos tienen mucho miedo"

Lo que debía ser el inicio de unas vacaciones soñadas terminó en una pesadilla para una familia de San Rafael . En Mar del Plata , delincuentes llevaron a cabo un asalto armado , se llevaron su vehículo con parte de su familia adentro y dejaron a dos pequeños otros solos en la ruta.

El hecho ocurrió el lunes por la noche , luego de que la familia arribara a la ciudad balnearia tras dos días de viaje. Según contó Matmud, habían detenido la marcha en una estación de servicio para higienizarse, pero ante la gran cantidad de personas decidieron estacionar a la vera de la ruta. “ Pensé que como mucho me podían robar un celular , no algo así”, expresó.

Mientras él y su esposa bañaban a dos de sus pequeños dentro de la casilla, tres personas comenzaron a merodear el lugar. Allí, Jesús le pidió a sus dos hijos más grandes que se subieran al vehículo porque "si llega a ver alguien y los ve, no va a querer meterse", pensó.

mar del plata, familia mendocina, robo, camioneta El robo ocurrió en segundos y la huida de los delincuentes se extendió durante varias cuadras Foto: 0223 Mar del Plata

Momentos después, el rodado arrancó a toda velocidad y se desató una odisea impensada por la familia. “Cuando me di cuenta, estaban robando la camioneta con mi familia adentro”, relató. En un acto desesperado, Matmud corrió y logró subirse al enganche trasero, iniciando una persecución de varios kilómetros.

Durante la huida, los delincuentes chocaron contra un colectivo y otros vehículos. “Esto fue como una película, yo iba hablando con ellos mientras me apuntaban con un arma”, recordó. En la camioneta viajaban su esposa, dos hijos pequeños y la casilla rodante; los dos niños más grandes habían quedado solos en la ruta.

robo, camioneta, mar del plata, familia mendocina Los asaltantes se llevaron la camioneta con la casa rodante y abandonaron a dos de los hijos del matrimonio Foto: 0223 Mar del Plata

Finalmente, la familia logró descender del vehículo, pero los asaltantes continuaron la fuga con la camioneta y la casilla. “Se llevaron todo. Me dijeron que si no me soltaba me iban a matar. Mi esposa estaba desnuda porque se estaba bañando. Fue terriblemente feo”, dijo Matmud.

Horas más tarde, la Policía halló el rodado abandonado en un descampado, con importantes daños. Los dos niños que habían quedado en la ruta fueron encontrados gracias a la ayuda de terceros y a la ubicación que el propio Matmud había compartido previamente a un amigo. “Una familia de una iglesia los encontró y después nos reencontramos”, explicó.

Actualmente, la familia permanece en Mar del Plata a la espera de reparar el vehículo para regresar. “La gente nos está ayudando muchísimo, de Mendoza, Buenos Aires y Mar del Plata”, agradeció. Sus hijos, en especial los más grandes, continúan con "mucho miedo".

El terrible episodio recordó a lo vivido por una familia, también mendocina, en una localidad de Chile. Allí, Laura Lorca, su esposo y sus hijas de 9 y 13 años fueron víctimas de "cuatro tipos encapuchados" y armados que los obligaron a bajar de su camioneta. Tras ser amenazados y violentados, quedaron varados en medio de la ruta. Sin dudas, la similitud en los hechos ocurridos da cuenta de una problemática de inseguridad que trasciende límites y fronteras.

