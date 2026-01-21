Qué impacto tiene la llegada de automóviles chinos eléctricos e híbridos en Mendoza

El desembarco de miles de automóviles chinos eléctricos e híbridos en la Argentina pone en agenda los nuevos modelos de movilidad. Sin embargo, la realidad nacional no es idéntica a la local: la provincia de Mendoza avanza con más cautela y con mayor predominio de modelos híbridos.

La reciente llegada al país de unas 7.000 unidades de origen chino —en su mayoría eléctricas— despertó expectativa en el sector automotor. Sin embargo, desde las concesionarias locales advierten que el mercado mendocino todavía no está listo para una adopción masiva de estos vehículos, aunque reconocen que este desembarco podría impulsar su visibilidad y favorecer un crecimiento gradual en la demanda.

“Creemos que se van a ir imponiendo cada vez más a medida que la gente vea que hay infraestructura de cargadores rápidos en más lugares”, explicó en diálogo con Sitio Andino Juan Manuel Sales, gerente comercial en Grupo Lorenzo , al analizar el panorama actual.

Uno de los principales desafíos que tiene por delante la provincia es poner a disposición información clara a los clientes. En ese sentido, desde las concesionarias remarcan que no todos los vehículos electrificados funcionan de la misma manera.

Aunque crece el interés, el mercado mendocino avanza con cautela frente a los autos 100% eléctricos.

El auto eléctrico 100% no utiliza combustible y funciona únicamente con batería. Según explicó Sales, estos modelos ofrecen autonomías cercanas a los 500 kilómetros, suficientes para el uso cotidiano. “La mayoría de la gente no hace más de 500 kilómetros por semana. Lo cargás una vez en tu casa y listo”, señaló. La carga completa, conectada a una toma domiciliaria común, demora entre 10 y 12 horas.

Por su parte, los híbridos no enchufables combinan motor eléctrico y a combustión, pero no necesitan conectarse a la red eléctrica, ya que la batería se recarga automáticamente durante la marcha.

“Es lo que el argentino vio con muy buen gusto, porque no necesitás cargarlo en ningún lado”, explicó Fernando Ferrando, gerente comercial del Grupo SurMotors, en comunicación con Sitio Andino. En estos modelos, el sistema decide de forma automática cuándo usar electricidad y cuándo nafta, lo que permite autonomías que pueden superar los 900 kilómetros.

En un punto intermedio aparecen los híbridos enchufables, que permiten circular en modo eléctrico si se cargan en el hogar, pero conservan el motor a combustión como respaldo.

auto electrico2 El BAIC EU5 se comercializa a 28.900 dólares y cuenta con una autonomía cercana a los 500 kilómetros

Qué pasa hoy en Mendoza y qué precios tienen los modelos que se comercializan

“Hay interés, sobre todo preguntan por la autonomía y por cómo es la carga”, explicó Sales, quien detalló que las unidades eléctricas suelen ser elegidas para trayectos urbanos: ir al trabajo, llevar a los hijos al colegio o moverse dentro de la ciudad.

En ese marco, el concesionario comercializa actualmente dos modelos 100% eléctricos: el BAIC EU5, con un precio de 28.900 dólares, y el JAC EV30X Luxury, que se ofrece a 30.500 dólares. Ambos cuentan con una autonomía cercana a los 500 kilómetros, pensados principalmente para el uso cotidiano y recorridos dentro del ámbito urbano.

Mendoza, más preparada hoy para la comercialización de autos híbridos

Desde Surmotors, Fernando Ferrando sostuvo al describir el escenario actual del mercado local: “Hoy lo que se vende es el híbrido. El eléctrico 100% todavía se está mirando de reojo”.

Según explicó, si bien la industria avanza hacia la electrificación, en la provincia aún pesan las limitaciones vinculadas a la infraestructura.

En ese sentido, el grupo continúa apostando a modelos híbridos y enchufables, que permiten combinar el uso eléctrico en trayectos cortos con la posibilidad de viajar largas distancias sin depender de puntos de carga.

“El mercado tiende a electrificarse, pero de manera gradual”, concluyó el gerente comercial.