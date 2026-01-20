Arribaron miles de automóviles desde China: cómo son las 7.000 unidades que desembarcaron al país

Durante la jornada de ayer arribó a la terminal portuaria de Zárate, provincia de Buenos Aires , el buque Changzhou , perteneciente a la flota propia del fabricante chino BYD . La nave descargó cerca de 7.000 automóviles , que serán destinados a su comercialización en el mercado argentino, en línea con el creciente avance de las marcas de origen chino en el país.

La automotriz, que comenzó a importar modelos electrificados en la Argentina el año pasado, inició así 2026 con un movimiento logístico de gran escala, al traer uno de sus propios barcos para abastecer el mercado local.

Menos filas, más controles Cómo es el movimiento por la RTO en Mendoza tras el pico de demanda

BYD se caracteriza por su fuerte especialización en autos eléctricos e híbridos enchufables , ya que no produce modelos impulsados únicamente por motores a combustión. A nivel global, la compañía ya superó los 15 millones de unidades electrificadas vendidas , consolidándose como uno de los principales actores del segmento.

El barco forma parte de la flota propia utilizada para el traslado de automóviles desde China.

La llegada del Changzhou se da en un contexto de mayor presencia de este tipo de tecnologías en la región , impulsadas tanto por la oferta como por el interés del mercado.

El buque Changzhou y la flota propia de BYD

El Changzhou es el segundo navío de una flota compuesta por ocho buques cargueros del tipo ro-ro (roll-on / roll-off), un sistema que permite subir y bajar los vehículos rodando, sin necesidad de grúas.

En conjunto, la flota tiene una capacidad total de transporte de hasta 65.000 vehículos por viaje, y la empresa proyecta movilizar alrededor de un millón de unidades durante 2026 en distintos mercados del mundo.

Embed #Economía | Un barco de la empresa BYD llegó a la Argentina con más de 5.000 autos híbridos.



¿Creés que estos vehículos pueden cambiar el mercado local? ¿Comprarías uno?pic.twitter.com/XtdomTE6tc — Sitio Andino (@sitioandinomza) January 19, 2026

Las características del barco que arribó al país

De acuerdo con lo informado por Clarín, el buque cuenta con capacidad para trasladar 7.000 automóviles, aunque la automotriz evitó precisar el número exacto de unidades descargadas por razones comerciales. No obstante, desde la empresa indicaron que el embarque ocupó casi la totalidad del espacio disponible.

Según detalló BYD, el Changzhou incorpora un sistema de propulsión dual, que combina gas natural licuado (GNL) con combustible convencional. Además, la compañía anticipó que en los próximos dos años se sumarán siete barcos adicionales a su flota.

Antecedentes regionales del despliegue logístico

El primer antecedente de este tipo en América Latina se produjo en Brasil, cuando un buque de la marca atracó el 27 de mayo del año pasado en el Puerto de Suape, en el estado de Pernambuco.

En aquella oportunidad se trató del Explorer 1, una nave de 199,9 metros de eslora y con capacidad para transportar hasta 7.000 vehículos, marcando el inicio del despliegue marítimo propio de la compañía en la región.

El nuevo SUV híbrido que llegará al mercado local

Entre los modelos que arribaron al país se encuentra el Atto 2 DM-i, un SUV compacto híbrido enchufable que se posiciona junto al Yuan Pro, perteneciente al mismo segmento, aunque con motorización 100% eléctrica.

El Atto 2 DM-i combina un motor naftero con uno eléctrico y una batería recargable mediante enchufe. Con carga completa, ofrece hasta 110 kilómetros de autonomía en modo eléctrico y un alcance total cercano a los 1.100 kilómetros utilizando el sistema híbrido.

Atto 2 DM-i auto eléctrico china El nuevo vehículo arribó por primera vez al mercado argentino tras el desembarco del buque

Preventa y nuevos lanzamientos previstos

El modelo será el primer vehículo de BYD en incorporar Asistente de Google integrado. Tras la llegada del buque, la marca anunció el inicio de una preventa, con un valor de reserva de 500 dólares, además de beneficios especiales —aún no detallados— para los primeros 200 clientes.

A su vez, la compañía confirmó que al menos cuatro nuevos modelos se sumarán a la oferta local. Entre ellos se destaca la pickup Shark, equipada con un sistema híbrido enchufable que desarrolla más de 400 caballos de fuerza y permite una autonomía eléctrica de hasta 100 kilómetros.