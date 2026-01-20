San Rafael: intenso rastrillaje para hallar a un hombre extraviado cerca del Río Atuel

A través del sistema de geolocalización, se logró establecer la ubicación aproximada Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Por Sitio Andino Policiales







La Policía Turística zona Sur logró localizar y asistir a un hombre de 26 años que se había extraviado en una zona montañosa de San Rafael, en cercanías de la Ruta Provincial 173, a la altura del kilómetro 23.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde, cuando el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) recibió un llamado de alerta. A través del sistema de geolocalización, se logró establecer la ubicación aproximada, lo que permitió desplegar al personal policial hacia la zona del camping Río Azul.

Los detalles del rastrillaje para rescatar al hombre extraviado Una vez en el lugar, las delegaciones policiales iniciaron el rastrillaje. El personal avanzó por un cañadón y debió cruzar el río Atuel en balsa para acceder al sector montañoso donde se presumía que se encontraba el joven.

14 de Enero de 2025, Cacheuta, turismo, turistas, montaña mendocina, verano, policía turística La Policía Turística zona Sur logró localizar y asistir a un hombre de 26 años Foto: Cristian Lozano Tras recorrer aproximadamente cinco kilómetros, y luego de que el hombre intentara descender por sus propios medios sin lograr orientarse, cerca de las 21.05 los efectivos lograron localizarlo. El joven se encontraba en buen estado de salud, aunque presentaba deshidratación y hambre.

En el lugar, el personal policial le brindó asistencia inmediata, proporcionándole hidratación, alimentos y abrigo, hasta garantizar su recuperación. Paralelamente, se asistió a su familia, a quienes se les brindó contención y seguridad durante todo el desarrollo del operativo de búsqueda y rescate.