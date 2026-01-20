20 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Camping Río Azul

San Rafael: intenso rastrillaje para hallar a un hombre extraviado cerca del Río Atuel

El operativo se activó tras una llamada geolocalizada por el CEO. El joven fue hallado deshidratado, pero en buen estado de salud, tras varias horas de búsqueda.

A través del sistema de geolocalización, se logró establecer la ubicación aproximada

A través del sistema de geolocalización, se logró establecer la ubicación aproximada

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

La Policía Turística zona Sur logró localizar y asistir a un hombre de 26 años que se había extraviado en una zona montañosa de San Rafael, en cercanías de la Ruta Provincial 173, a la altura del kilómetro 23.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde, cuando el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) recibió un llamado de alerta. A través del sistema de geolocalización, se logró establecer la ubicación aproximada, lo que permitió desplegar al personal policial hacia la zona del camping Río Azul.

Lee además
Omar Félix desayunó con las reinas distritales.
Compromiso comunitario

Omar Félix mantuvo el tradicional encuentro con las representantes vendimiales
Lenta y con perfil bajo, así arrancó la campaña para las elecciones 2026 en los municipios.
Escenario electoral

Lenta y con perfil bajo, así arrancó la campaña para las elecciones 2026 en los municipios

Los detalles del rastrillaje para rescatar al hombre extraviado

Una vez en el lugar, las delegaciones policiales iniciaron el rastrillaje. El personal avanzó por un cañadón y debió cruzar el río Atuel en balsa para acceder al sector montañoso donde se presumía que se encontraba el joven.

14 de Enero de 2025, Cacheuta, turismo, turistas, montaña mendocina, verano, policía turística
La Policía Turística zona Sur logró localizar y asistir a un hombre de 26 años

La Policía Turística zona Sur logró localizar y asistir a un hombre de 26 años

Tras recorrer aproximadamente cinco kilómetros, y luego de que el hombre intentara descender por sus propios medios sin lograr orientarse, cerca de las 21.05 los efectivos lograron localizarlo. El joven se encontraba en buen estado de salud, aunque presentaba deshidratación y hambre.

En el lugar, el personal policial le brindó asistencia inmediata, proporcionándole hidratación, alimentos y abrigo, hasta garantizar su recuperación. Paralelamente, se asistió a su familia, a quienes se les brindó contención y seguridad durante todo el desarrollo del operativo de búsqueda y rescate.

Temas
Seguí leyendo

La Policía de Mendoza logró la detención de un joven en San Rafael acusado de robo agravado

Grave accidente en El Nihuil: un hombre cayó de un cuatriciclo y quedó internado en terapia

El Gobierno de Mendoza ratificó un préstamo internacional para obras de Aysam

Un joven cóndor andino volvió a su hábitat en San Rafael, tras una fractura en una de sus alas

San Rafael dio inicio a su Fiesta de la Vendimia con una jornada multitudinaria

Balance positivo: San Rafael mantiene buenos niveles de ocupación turística

El Tetratlón de San Rafael celebra 30 años y bate récords históricos en El Nihuil

La Fiesta de la Vendimia de San Rafael promete un espectáculo inolvidable

LO QUE SE LEE AHORA
﻿Una mujer murió tras un grave accidente vial con un colectivo en Godoy Cruz.
Accidente fatal

Tragedia en plena calle: una mujer murió al ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz

Las Más Leídas

El control es cada vez más estricto, lo que refuerza la importancia de mantener la RTO vigente
Menos filas, más controles

Cómo es el movimiento por la RTO en Mendoza tras el pico de demanda

﻿Una mujer murió tras un grave accidente vial con un colectivo en Godoy Cruz.
Accidente fatal

Tragedia en plena calle: una mujer murió al ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz

La DGE actualizó el plan de estudio de la carrera Administración de Empresas: lo que se viene
Boletín Oficial

La DGE actualizó el plan de estudio de la carrera Administración de Empresas: lo que se viene

El trabajo investigativo permitió la detención detres personas
Operativo

Detuvieron a tres personas por el robo a un chofer en Ciudad: allanamientos y un arma secuestrada

El Teatro Griego Papa Francisco será sede del evento.
Imperdible

Rock con Vos vuelve a Maipú con una noche homenaje al rock nacional y entrada libre