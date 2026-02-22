Electrodomésticos más baratos: cuánto bajaron los precios tras la apertura de importaciones

Reducen los aranceles de importación para heladeras y neumáticos.

Un informe de una consultora privada detalla la caída de ventas y de precios en los electrodomésticos l uego de la apertura de importaciones promovida por el gobierno de Javier Milei , y en ese sentido el precio de los lavarropas cayó más del 30% .

La apertura de importaciones produjo un fuerte cambio en el sector de línea blanca . En el caso particular de los lavarropas, sus precios disminuyeron hasta un 32,8% entre fines de 2023 y 2025 .

Los datos de la consultora privada PxQ detallan que, además, las importaciones de lavarropas crecieron un 625% , lo que generó mayor competencia. “ La apertura comercial y el aumento de la competencia externa operan como un techo para los precios ”, señaló el relevamiento.

Otro factor señalado por la consultora dirigida por Emmanuel Álvarez Agis es la reducción de dólares a nivel local , lo que achicó la brecha de precios con otros países .

PxQ también analizó el caso de las heladeras: sus precios bajaron un 54,7% mientras que las importaciones aumentaron un 1.432%.

“A modo de ejemplo, en octubre de 2023 el valor doméstico medido al dólar oficial estaba 150% por encima del precio internacional, mientras que en noviembre pasado esa diferencia cayó al 32%”.

En tanto, según NielsenIQ, las heladeras se abarataron un 10% interanual en noviembre.

Los pequeños electrodomésticos también registraron bajas: las freidoras de aire cayeron un 42%, las aspiradoras un 13% y los electrodomésticos para preparación de comida hasta un 7%, en un contexto que, según la firma, combinó expansión del mercado y fuertes descensos de precios.

