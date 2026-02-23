Vuelve el Foro de Inversiones & Negocios a Mendoza: dos días clave para atraer inversiones

Mendoza volverá a ser sede del Foro de Inversiones & Negocios el 5 y 6 de marzo.

La Provincia de Mendoza volverá a posicionarse como escenario del debate económico y empresarial con la realización del 7º Foro de Inversiones & Negocios Mendoza 2026 , que tendrá lugar los días 5 y 6 de marzo en el hotel Hilton, en el marco de los festejos centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Organizado por el Gobierno de Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino , el Foro se presenta como una oportunidad para fortalecer vínculos entre el sector público y privado , presentar proyectos estratégicos y promover inversiones en sectores clave de la economía provincial.

Bajo el lema “Nuevo tiempo para confiar y crecer” , el evento convocará a referentes empresarios, inversores nacionales e internacionales y funcionarios provinciales y nacionales.

Durante las dos jornadas se desarrollarán conferencias, mesas sectoriales, reuniones B2B y espacios de networking diseñados para facilitar el contacto directo entre empresas y potenciales inversores.

Uno de los momentos centrales será la conferencia del mediodía del jueves, titulada “Contexto Económico para Inversiones y Negocios”, a cargo del gobernador Alfredo Cornejo y el presidente del CEM, Martín Clément.

Además, se realizarán disertaciones sobre el presente y futuro del negocio del vino, neurociencia aplicada a la toma de decisiones, perspectivas macroeconómicas 2026 y análisis sectoriales vinculados a energía, minería, finanzas y reforma laboral, entre otros temas.

Mesas sectoriales y “Innova Invest”

El Foro incluirá las Mesas de Inversión y Negocios Sectoriales, donde se presentarán proyectos estratégicos vinculados a áreas como desarrollo de software y servicios tecnológicos, logística, petróleo, salud y health tech, industria aeronáutica, minería, real estate, energías, ganadería, turismo y gastronomía.

También se desarrollará una nueva edición de “Innova Invest”, modalidad incorporada en 2025 que vincula empresas jóvenes preseleccionadas con fondos de inversión para fomentar alianzas estratégicas.

Según destacó el presidente del Consejo Empresario Mendocino, Martín Clément, el Foro representa una apuesta por el trabajo conjunto entre el sector público y privado. “Debemos tener confianza en que los mendocinos tenemos la capacidad de hacer grandes cosas”, señaló.

Por su parte, el subsecretario de Industria, Comercio y Logística de la provincia, Alberto Marengo, indicó que el trabajo que surge en cada edición continúa durante todo el año, con el objetivo de concretar líneas de inversión y desarrollo que se gestan en el encuentro.

Vendimia como marco estratégico

El evento se desarrollará en coincidencia con la Fiesta Nacional de la Vendimia, un contexto que favorece la presencia de visitantes nacionales e internacionales y potencia la visibilidad de Mendoza como destino productivo y de negocios.

Desde la organización destacaron que cada área del Foro está planificada para que los participantes encuentren oportunidades concretas para impulsar proyectos y consolidar inversiones en la provincia.

Autoridades nacionales y provinciales junto al pesidente del CEM e integrantes de la institución. Un año más. El 5 y 6 de marzo, empresarios, inversores y funcionarios se reunirán en el marco de la Vendimia para generar oportunidades concretas en sectores clave.

Claves del 7º Foro de Inversiones & Negocios Mendoza 2026

¿Cuándo se realizará el Foro de Inversiones & Negocios en Mendoza?

El 5 y 6 de marzo de 2026, en el hotel Hilton Mendoza, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

¿Quiénes organizan el evento?

El Gobierno de Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino.

¿Qué sectores estarán representados?

Participarán referentes de tecnología, minería, energía, petróleo, logística, salud, real estate, turismo, ganadería e industria aeronáutica, entre otros.

¿Qué es Innova Invest?

Es una modalidad que vincula empresas jóvenes mendocinas con fondos de inversión para generar alianzas estratégicas y oportunidades de financiamiento.

¿Cuál es el objetivo del Foro?

Fortalecer vínculos, presentar proyectos estratégicos y generar oportunidades concretas de inversión en Mendoza.