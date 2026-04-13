13 de abril de 2026
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Esther Sánchez

Esther Sánchez vs Gabriel Fidel: el radicalismo universitario se fragmentó

La actual rectora confirmó que se presentará por la reelección y se enfrentará al vicerrector, Gabriel Fidel, quien ya había lanzado su candidatura. ¿Hay posibilidad de unidad?

Rectora y vicerrector se enfrentarán en las urnas.

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Foto: Yemel Fil
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De esta manera la interna radical en la Universidad ni siquiera se disimula, pese a que el gobernador Alfredo Cornejo había avalado a Fidel como candidato.

Este lunes, a través de un comunicado se conoció que Sánchez irá por la reelección en el rectorado. La fórmula se completará con el actual decano de la Facultad de Ciencias Médicas.

Así, el actual oficialismo llegaría a las elecciones del 9 de junio fragmentado, lo que significa un gran riesgo y una oportunidad para la oposición de recuperar el Rectorado tras doce años de administraciones de extracción radical.

La rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez
La rectora de la UNCuyo, Esther S&aacute;nchez, va por la reelecci&oacute;n.

La rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, va por la reelección.

Gabriel Fidel vs. Esther Sánchez: ¿puede haber unidad?

Cabe recordar que la Franja Morada había proclamado a la fórmula Gabriel Fidel - Flavia Filippini (decana de Cs. Agrarias) y si bien se mostraba como la propuesta de “continuidad”, quedó en claro que no todos los sectores internos del oficialismo universitario están alineados detrás de la fórmula.

De todas maneras, de acá al cierre de listas -fijado para el 29 de abril- pueden suceder varias cosas, como una negociación que lleve a ambos sectores en una lista de unidad.

La elección en la UNCuyo tiene un fuerte impacto, teniendo en cuenta que son cerca de 60.000 las personas habilitadas para votar (entre profesores, docentes auxiliares, egresados, estudiantes y personal de apoyo académico). Esto es un padrón mucho más grande que el de algunos departamentos de la provincia de Mendoza.

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