7 de abril de 2026
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Gabriel Fidel 

UNCuyo: Gabriel Fidel, el elegido por el radicalismo universitario para ir por el Rectorado

El actual vicerrector lanzó su candidatura para suceder a Esther Sánchez. La decana de Ciencias Agrarias lo acompaña en la fórmula. El respaldo de la Franja Morada.

Gabriel Fidel, candidato a rector por la UNCuyo.

Gabriel Fidel, candidato a rector por la UNCuyo.

Foto: Yemel Fil

El cargo que hoy ostenta Esther Sánchez excede las fronteras de la casa de altos estudios y atrae el interés de las distintas fuerzas provinciales. Si bien la política universitaria tiene lógicas propias que no necesariamente son lineales con la tradicional, el radicalismo gobierna la UNCuyo desde 2014 (Daniel Pizzi —dos períodos— y Sánchez, uno). Su “brazo” en ese ámbito es la Franja Morada, cuyas autoridades ya definieron a quién respaldarán en la carrera por el principal cargo jerárquico: el actual vicerrector, Gabriel Fidel.

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La rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez; y el vice rector, Gabriel Fidel.
Gabriel Fidel busca suceder a la actual rectora, Esther S&aacute;nchez.

Gabriel Fidel busca suceder a la actual rectora, Esther Sánchez.

Por qué la Franja Morada respalda a Gabriel Fidel en las elecciones de la UNCuyo

La agrupación estudiantil, liderada por Mariano Guidolin, celebró el pasado fin de semana un plenario regional durante el cual —por unanimidad— resolvió apoyar la fórmula que encabeza el exministro de Gobierno y de Economía en las gestiones de Julio Cobos y Roberto Iglesias, acompañado por la decana de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini.

Embed - Franja Morada Mendoza on Instagram: "Reformismo y continuidad para una universidad que mira al futuro Como estudiantes, sabemos la importancia de la construcción colectiva para la UNCUYO que queremos."
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“Reafirmamos el compromiso con una universidad pública de calidad y con un proyecto a la altura de los desafíos que hoy atraviesa la sociedad. Creemos en la importancia de dar continuidad a un camino de gestión, desarrollo académico y construcción colectiva que ha fortalecido a la UNCuyo”, indicaron en un comunicado desde la Franja.

Si bien Fidel y Filippini representan una propuesta de “continuidad”, no todos los sectores internos del oficialismo universitario están —por el momento— alineados detrás de la fórmula. La propia Sánchez ha dejado entrever su intención de ir por la reelección y no se descarta que se presente con lista propia. Sin embargo, sin el respaldo partidario, tendría por delante un escenario complejo.

María Flavia Filippini, decana Facultad de Ciencias Agrarias UNCuyo 2025
Mar&iacute;a Flavia Filippini, la candidata a vicerrectora de Gabriel Fidel.

María Flavia Filippini, la candidata a vicerrectora de Gabriel Fidel.

La respuesta de la Franja es contundente: “Como reformistas, tenemos la necesidad de construir nuevos liderazgos con gestión estratégica y visión de futuro, asumiendo el compromiso de estar al servicio de la sociedad”.

Tenemos la necesidad de construir nuevos liderazgos con gestión estratégica y visión de futuro Tenemos la necesidad de construir nuevos liderazgos con gestión estratégica y visión de futuro

De este modo, también queda claro quién es el candidato del Gobierno provincial, por el que jugará sus fichas. Fidel ya sonaba desde hace tiempo como el preferido del Ejecutivo, más aún en un contexto de diferencias con la conducción de Sánchez, no expresadas públicamente, pero conocidas en el ámbito interno.

Quién es Gabriel Fidel, candidato a rector de la UNCuyo

El histórico dirigente radical es licenciado en Ciencias Políticas por la UNCuyo y cuenta con un máster en Asuntos Públicos de la Universidad de Texas at Austin, con especialización en política económica. Tiene una extensa trayectoria tanto en el sector privado como público.

En el ámbito público, fue ministro de Gobierno en la gobernación Cobos; y de Economía y subsecretario de Turismo en la gestión Iglesias. Además, presidió la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología en la gestión de Rodolfo Suarez, así como titular de la Fundación ProMendoza. En 2015 fue electo Parlamentario del Mercosur por Mendoza. También integró el directorio de YPF entre 2017 y 2019.

En paralelo, ha mantenido actividad académica como profesor titular de Economía Política en la UNCuyo durante más de tres décadas.

En el ámbito privado, se desempeñó como directivo y consultor en empresas y organismos nacionales e internacionales, y tuvo participación en la industria vitivinícola, con roles en bodegas y entidades del sector.

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