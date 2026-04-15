15 de abril de 2026
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Suprema Corte de Justicia de Mendoza

Tras más de un año, la Corte designó a las nuevas autoridades del Consejo de la Magistratura de Mendoza

El máximo tribunal, con votos divididos, designó a sus representantes y reactivó el organismo encargado de seleccionar jueces y fiscales. Así quedó conformado.

La Corte logró destrabar una designación que era considerada prioritaria

La Corte logró destrabar una designación que era considerada prioritaria

Foto: Yemel Fil
 Por Carla Canizzaro

Después de más de un año sin definiciones, la Suprema Corte de Justicia avanzó en la designación de sus representantes ante el Consejo de la Magistratura, un órgano central en el sistema judicial encargado de la selección de aspirantes a jueces y fiscales. Los nuevos miembros permanecerán en funciones durante los próximos dos años.

En reunión plenaria, se eligió a Julio Gómez como presidente del Consejo y a Norma Llatser como vicepresidenta. La votación evidenció las divisiones internas que existen en el máximo tribunal desde hace tiempo, y que modificaron las mayorías: el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, junto a Omar Palermo, Teresa Day y los elegidos, respaldaron la fórmula; mientras que José Valerio votó en contra y Mario Adaro optó por la abstención.

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Julio Gómez fue elegido como presidente del Consejo

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Un acuerdo con tensiones internas

Pese a la falta de unanimidad, la Corte logró destrabar una designación que era considerada prioritaria. Con la oposición de Valerio y la abstención de Adaro, el organismo logró finalmente reactivarse, en medio de cuestionamientos sobre la independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo provincial.

El proceso se aceleró tras la renuncia del exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, quien representaba al Poder Ejecutivo en el Consejo. El exfuncionario dejó su cargo luego de ser denunciado por su expareja por abuso sexual y violencia de género.

Juan Carlos Jaliff, andino streaming
Juan Carlos Jaliff asumió la representación del Ejecutivo dentro del Consejo de la Magistratura.

Juan Carlos Jaliff asumió la representación del Ejecutivo dentro del Consejo de la Magistratura.

En su reemplazo fue designado el exvicegobernador de Mendoza, Juan Carlos Jaliff, quien asumió la representación del Ejecutivo dentro del organismo, y que llegó al cargo con el mandato del oficialismo de resolver —entre otras cuestiones— la paralización de los pliegos para cubrir vacantes en la Justicia.

Los miembros del Consejo de la Magistratura

Suprema Corte de Justicia

  • Titular: Julio Gómez
  • Suplente: Norma Llatser

Poder Ejecutivo de Mendoza

  • Titular: Juan Carlos Jaliff
  • Suplente: María Mercedes Rus

Magistrados en ejercicio

  • Titular: Dr. Alfredo Fernando Dantiacq
  • Suplente: Dra. Belén Barriaga Minervini

Abogados de la matrícula

  • Titulares: Dr. Pablo Teixedor y Dra. Adriana Atencio
  • Suplentes: Dr. Orlando Javier Fernández Broner y Dra. Elsa Fuligna

Cámara de Diputados de Mendoza

  • Titulares: César Cattáneo y Germán Gómez
  • Suplentes: María Eugenia de Marchi y Gustavo Enrique Paret

Secretaría del Consejo de la Magistratura

  • Secretario: Dr. Gustavo Sinzig
  • Prosecretario: Leandro Moyano
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