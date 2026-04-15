Tras más de un año, la Corte designó a las nuevas autoridades del Consejo de la Magistratura de Mendoza

Después de más de un año sin definiciones, la Suprema Corte de Justicia avanzó en la designación de sus representantes ante el Consejo de la Magistratura, un órgano central en el sistema judicial encargado de la selección de aspirantes a jueces y fiscales. Los nuevos miembros permanecerán en funciones durante los próximos dos años.
En reunión plenaria, se eligió a Julio Gómez como presidente del Consejo y a Norma Llatser como vicepresidenta. La votación evidenció las divisiones internas que existen en el máximo tribunal desde hace tiempo, y que modificaron las mayorías: el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, junto a Omar Palermo, Teresa Day y los elegidos, respaldaron la fórmula; mientras que José Valerio votó en contra y Mario Adaro optó por la abstención.
Pese a la falta de unanimidad, la Corte logró destrabar una designación que era considerada prioritaria. Con la oposición de Valerio y la abstención de Adaro, el organismo logró finalmente reactivarse, en medio de cuestionamientos sobre la independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo provincial.
El proceso se aceleró tras la renuncia del exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, quien representaba al Poder Ejecutivo en el Consejo. El exfuncionario dejó su cargo luego de ser denunciado por su expareja por abuso sexual y violencia de género.
En su reemplazo fue designado el exvicegobernador de Mendoza, Juan Carlos Jaliff, quien asumió la representación del Ejecutivo dentro del organismo, y que llegó al cargo con el mandato del oficialismo de resolver —entre otras cuestiones— la paralización de los pliegos para cubrir vacantes en la Justicia.
Los miembros del Consejo de la Magistratura
Suprema Corte de Justicia
Titular: Julio Gómez
Suplente: Norma Llatser
Poder Ejecutivo de Mendoza
Titular: Juan Carlos Jaliff
Suplente: María Mercedes Rus
Magistrados en ejercicio
Titular: Dr. Alfredo Fernando Dantiacq
Suplente: Dra. Belén Barriaga Minervini
Abogados de la matrícula
Titulares: Dr. Pablo Teixedor y Dra. Adriana Atencio
Suplentes: Dr. Orlando Javier Fernández Broner y Dra. Elsa Fuligna
Cámara de Diputados de Mendoza
Titulares: César Cattáneo y Germán Gómez
Suplentes: María Eugenia de Marchi y Gustavo Enrique Paret