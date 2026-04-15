Tras más de un año, la Corte designó a las nuevas autoridades del Consejo de la Magistratura de Mendoza

La Corte logró destrabar una designación que era considerada prioritaria Foto: Yemel Fil

Por Carla Canizzaro







Después de más de un año sin definiciones, la Suprema Corte de Justicia avanzó en la designación de sus representantes ante el Consejo de la Magistratura, un órgano central en el sistema judicial encargado de la selección de aspirantes a jueces y fiscales. Los nuevos miembros permanecerán en funciones durante los próximos dos años.

En reunión plenaria, se eligió a Julio Gómez como presidente del Consejo y a Norma Llatser como vicepresidenta. La votación evidenció las divisiones internas que existen en el máximo tribunal desde hace tiempo, y que modificaron las mayorías: el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, junto a Omar Palermo, Teresa Day y los elegidos, respaldaron la fórmula; mientras que José Valerio votó en contra y Mario Adaro optó por la abstención.

entrevista Doctor Julio Ramon Gómez, colegio de abogados Julio Gómez fue elegido como presidente del Consejo Foto: Cristian Lozano Un acuerdo con tensiones internas Pese a la falta de unanimidad, la Corte logró destrabar una designación que era considerada prioritaria. Con la oposición de Valerio y la abstención de Adaro, el organismo logró finalmente reactivarse, en medio de cuestionamientos sobre la independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo provincial.

El proceso se aceleró tras la renuncia del exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, quien representaba al Poder Ejecutivo en el Consejo. El exfuncionario dejó su cargo luego de ser denunciado por su expareja por abuso sexual y violencia de género.

Juan Carlos Jaliff, andino streaming Juan Carlos Jaliff asumió la representación del Ejecutivo dentro del Consejo de la Magistratura. Foto: Yemel Fil En su reemplazo fue designado el exvicegobernador de Mendoza, Juan Carlos Jaliff, quien asumió la representación del Ejecutivo dentro del organismo, y que llegó al cargo con el mandato del oficialismo de resolver —entre otras cuestiones— la paralización de los pliegos para cubrir vacantes en la Justicia. Los miembros del Consejo de la Magistratura Suprema Corte de Justicia Titular: Julio Gómez

Suplente: Norma Llatser Poder Ejecutivo de Mendoza Titular: Juan Carlos Jaliff

Suplente: María Mercedes Rus Magistrados en ejercicio Titular: Dr. Alfredo Fernando Dantiacq

Suplente: Dra. Belén Barriaga Minervini Abogados de la matrícula Titulares: Dr. Pablo Teixedor y Dra. Adriana Atencio

y Suplentes: Dr. Orlando Javier Fernández Broner y Dra. Elsa Fuligna Cámara de Diputados de Mendoza Titulares: César Cattáneo y Germán Gómez

y Suplentes: María Eugenia de Marchi y Gustavo Enrique Paret Secretaría del Consejo de la Magistratura Secretario: Dr. Gustavo Sinzig

Prosecretario: Leandro Moyano