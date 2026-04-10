San Rafael extiende la avenida El Libertador y mejora la conexión en la zona sur

Mejoras viales en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales







En la zona sur de la Ciudad de San Rafael, el Municipio concretó una obra estratégica en materia de ordenamiento vial: la prolongación de la avenida El Libertador, que conectará la avenida Juan XXIII con la avenida Vélez Sarsfield.

Tras una intensa tarea de apertura de la traza, movimientos de suelo y preparación de bases, en las últimas horas se completó la colocación de la carpeta asfáltica definitiva.

En total, la intervención abarca 600 metros de extensión, atravesando el canal Marginal hasta el encuentro con Vélez Sarsfield. La obra cubre todo el sector del barrio El Molino y genera una nueva vía de conectividad para la zona.

image Una obra clave para la circulación en San Rafael Esta intervención se vincula directamente con el corredor de la propia avenida El Libertador, en el tramo comprendido entre Alberdi y Juan XXIII, que supera los 1,5 kilómetros de extensión.

La inversión permitirá mejorar de manera significativa la transitabilidad y la conectividad en el sur de la Ciudad, facilitando la vinculación entre barrios, distritos y la traza de la Ruta Nacional 143 con el centro sanrafaelino.