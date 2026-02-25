Ruta 40 Sur: ripio en mal estado, situación judicial y un reclamo histórico

El impulso de la minería y el intento por mantener la actividad petrolera en la provincia de Mendoza obligan a las autoridades a reactivar el pedido por la culminación de la Ruta Nacional 40 Sur que une Malargüe con Neuquén.

Sin caminos en buenas condiciones difícilmente las actividades productivas prosperan. La finalización de la Ruta 40 Sur es un pedido a gritos desde hace años. La situación es complicada, pero el contexto actual es propicio para darle un cierre al dilema.

Con YPF enfocando sus esfuerzos en la Vaca Muerta neuquina, la extensión de la cuenca hacia el departamento de Malargüe llama la atención, pero es necesario concretar el camino para facilitar las inversiones y el trabajo.

Actualmente las condiciones de ripio hacen que la ruta sea prácticamente intransitable. Se trata de unos 80 kilómetros pendientes de repavimentación, que representan la puerta del sur mendocino hacia la Patagonia , y se puede demorar hasta dos horas para concretarlos.

Trabajos de exploración en la Vaca Muerta mendocina, en la zona de Cañadón Amarillo, en el límite con Neuquén.

La obra ya fue gestionada, pero hubo problemas contractuales y, posteriormente, judiciales relacionados con las empresas involucradas. Según medios del sur mendocino, la Dirección Nacional de Vialidad licitó y adjudicó la obra en 2008. El proyecto estaba dividido en dos tramos:

Barrancas–La Pasarela

La Pasarela–Bardas Blancas.

La empresa que ganó la licitación fue OPS S.A.C.I. y, según lo planificado, la obra estaría finalizada en 2015. La compañía no terminó las tareas y el plazo se dilató. A su vez, en 2017, Vialidad cedió a la empresa José J. Chediack S.A.I.C.A. el tramo entre La Pasarela y Bardas Blancas.

En 2018, la nueva empresa encargada de la obra alcanzó un 60% de avance en dicho segmento, en cambio el otro quedó inconcluso. En el mismo año, OPS se declaró en quiebra, arrastrando también el contrato de Chediack. Al no estar totalmente cerrada la situación judicial, Vialidad no puede realizar una nueva licitación.

En síntesis, el tramo entre Barrancas y La Pasarela no tuvo avances, mientras que el que llega a Bardas Blancas alcanzó cerca del 60%. En 2022 finalmente la Justicia declaró la quiebra, pero el expediente no quedó cerrado dado que la empresa todavía debía cumplir ciertas condiciones. Una vez que se destrabe el dilema judicial, se podrá realizar una nueva licitación para que la obra avance.

LA PASARELA RIO GRANDE - 304488 La Pasarela es uno de los destinos turísticos de Malargüe por su paisaje y valor geológico. GENTILEZA MALARGUE IMPACTA

Nuevos reclamos por la culminación de la Ruta 40 Sur

En el último aniversario de Malargüe, referentes del departamento reclamaron por la obra al gobernador Alfredo Cornejo y al entonces ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri. El presidente de la Cámara de Comercio local, Gabriel Ginart, calificó la ruta como “clave” para la localidad.

“La Ruta 40 es mucho más que un camino para Malargüe, es la columna vertebral del oasis sur mendocino por donde circula la producción, el turismo, la educación, la salud y la seguridad. Gracias a ella se une la provincia de norte a sur”, indicó Ginart.

En respuesta, Cornejo expresó: "Veo que hay un retraso de hace muchos años en lo que tiene que ver con rutas, en particular con la Ruta N°40 Sur, ya saben que hay una dificultad sobre los contratos judicializados y la empresa”.

RUTA 40 SUR LA PASARELA - 328882 El camino de Malargüe a Neuquén es un reclamo histórico. NOTICIERO ANDINO

En esa ocasión, el Gobernador resaltó que era necesario un trabajo en conjunto con la provincia limítrofe. "Nos gustaría que el gobierno de Neuquén nos ayude un poco más porque demostramos mucho interés nosotros, y no tanto Neuquén. Creo que nos podemos beneficiar las dos provincias con sus zonas petroleras, ganaderas y demás, que estarían mejor provistas de servicios si se la termina”, argumentó.

El pasado miércoles 18 de febrero, Cornejo visitó Cañadón Amarillo, para conocer el avance de la exploración en la Vaca Muerta de Malargüe y dos días después viajó a Neuquén para dialogar con el gobernador Rolando Figueroa sobre la Ruta 40 Sur.

Viajamos hasta el límite con Neuquén, al área de Cañadón Amarillo, para conocer en detalle el avance de la exploración en la Vaca Muerta mendocina. Allí, se están desarrollando estudios sísmicos 3D que permiten obtener información precisa del subsuelo y definir con rigor técnico… pic.twitter.com/Gy1e4JRXsF — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 18, 2026

"Acordamos trabajar en conjunto y encontrar así una solución. La conectividad entre Mendoza y Neuquén no puede seguir postergándose", manifestó el mandatario mendocino en sus redes sociales.

Desde los canales oficiales del gobierno de Neuquén expresaron que los gobernadores abordaron "la conectividad vial, con especial foco en el acceso norte a la provincia del Neuquén y el estado de la Ruta Nacional 40. En este sentido, Figueroa remarcó que la obra de pavimentación presenta tramos inconclusos en territorio mendocino, lo que impacta de manera directa en la integración regional, la producción y el turismo".

DIÁLOGO Y TRABAJO CONJUNTO



Hoy nos reunimos con el gobernador de Mendoza, @AlfredoCornejo, para abordar temas prioritarios que requieren coordinación y una mirada regional entre nuestras provincias.



Avanzamos en temas de seguridad, agroturismo, pasos fronterizos, conectividad y… pic.twitter.com/vcaPT3dsuS — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) February 21, 2026

A su vez, Cornejo ya notificó al gobierno nacional sobre la necesidad de terminar el camino. En enero, cuando el ministro del Interior, Diego Santilli, visitó la provincia, la obra de la Ruta 40 Sur fue una de las solicitudes.

Si bien el camino es de jurisdicción nacional y existen trabas judiciales, los gobernadores pueden impulsar la obra de repavimentación en la agenda del Ejecutivo de Javier Milei o su cesión como ya sucedió con algunos tramos en la provincia de Mendoza.