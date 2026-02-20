20 de febrero de 2026
Sitio Andino
Obra pública

Avanza la tercera trocha del Acceso Sur hasta La Variante Palmira: cuánto demorará la obra

Se abrieron los sobres para ampliar 16 kilómetros de la Ruta Nacional 40. La intervención incluye nuevos puentes y busca aliviar el tránsito en el Gran Mendoza.

La tercera trocha llegará hasta el cruce con la Ruta 40, en Palmira.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza abrió este viernes los sobres para la ampliación del Acceso Sur (Ruta Nacional 40), una obra vial clave para el área metropolitana.

Se presentaron once ofertas (16 empresas) para ejecutar los trabajos, que demandarán una inversión superior a $88.900 millones y se financiarán con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

Las labores incluyen una tercera trocha hasta la Variante Palmira-Agrelo y la construcción de nuevos puentes, lo que aliviará el tránsito en uno de los corredores más congestionados del Gran Mendoza.

apertura de sobres licitación tercera trocha Acceso Sur 20-02-26
Se abrieron los sobres para la obra de ampliación del Acceso Sur en Luján de Cuyo.

Tercera trocha en el Acceso Sur: cómo será la obra y cuánto demorará

El proyecto contempla la ampliación y repavimentación de 16 kilómetros, en el tramo comprendido entre calle Juan José Paso y la Ruta Nacional 7.

La intervención se dividirá en dos secciones:

- Sección 1: desde calle Paso hasta Azcuénaga (7,72 km)

  • Construcción de una tercera trocha por sentido de circulación.
  • Nuevos puentes elevados en Malabia, Castro Barros y Zapiola.
  • Ampliación de los puentes Bulnes y Anchorena.
  • Plazo total: 24 meses, con el compromiso de habilitar la tercera trocha a los 14 meses.

- Sección 2: desde Azcuénaga hasta la Variante Palmira-Agrelo (8 km).

  • Reencarpetado integral.
  • Adecuación de banquinas y mejoras en accesos.
  • Plazo estimado: 12 meses.

En términos generales, el cronograma prevé que la obra completa pueda estar finalizada en hasta tres años, aunque el objetivo oficial es que la nueva trocha esté operativa antes, en el primer tramo.

Acceso Sur, tercer, vía, trocha, carril
La obra de ampliación de la tercera trocha del Acceso Sur costará unos 60 millones de dólares.

Qué impacto tendrá en el tránsito la ampliación del Acceso Sur

El Acceso Sur registra actualmente un flujo promedio de 70.000 vehículos diarios, lo que genera cuellos de botella en horas pico y demoras constantes, especialmente en los cruces más transitados.

Con la incorporación de una tercera trocha y la construcción de nuevos puentes, el objetivo es:

  • Reducir los tiempos de viaje.
  • Mejorar la seguridad vial.
  • Optimizar la circulación del transporte de cargas.
  • Acompañar el crecimiento urbano y logístico hacia el sur del Gran Mendoza.

Desde el Ejecutivo sostienen que la obra permitirá ordenar el tránsito en uno de los ejes estratégicos del área metropolitana, además de potenciar el desarrollo productivo vinculado al hub logístico y al puerto seco proyectado en Luján.

tercer trocha, acceso sur, obras públicas, corte, ruta siete, cruce condor, rotonda de la virgen, ruta 40, CEOSA
La obra completa demandará unos tres años.

Licitación para la ampliación del Acceso Sur: el Gobierno evaluará once propuestas

El acto de apertura fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, entre otras autoridades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2024884627760926846&partner=&hide_thread=false

Cornejo remarcó que la intervención forma parte de un plan integral de infraestructura financiado con los fondos del resarcimiento y sostuvo que se trata de una inversión destinada a “ordenar el crecimiento” del área metropolitana.

Por su parte, Allasino destacó que la tercera trocha “transformará el ecosistema de movilidad en Luján”, mientras que Mema valoró la competencia entre empresas y el interés generado por la licitación.

