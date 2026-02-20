Trump ordena desclasificar archivos sobre OVNIs y vida extraterrestre: qué se sabe hasta ahora

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que instruirá a agencias federales a identificar y publicar archivos gubernamentales relacionados con objetos voladores no identificados ( OVNI ), fenómenos aéreos no identificados (UAP) y posible vida extraterrestre , en medio de un renovado interés público en estos temas.

La decisión fue comunicada por Trump a través de su red social Truth Social, donde afirmó que la medida busca dar respuesta a la curiosidad y el interés que estos fenómenos despiertan en la ciudadanía desde hace décadas . El presidente señaló que ordenará al Departamento de Defensa y otras agencias relevantes que comiencen el proceso de recolección, identificación y liberación de documentos gubernamentales relacionados con estos fenómenos .

“El tema es altamente complejo, pero extremadamente interesante e importante”, escribió Trump en su mensaje digital, reafirmando que la intención es transparentar información que hasta ahora se mantuvo clasificada.

Una respuesta al interés público… y a un debate político

El anuncio ocurre poco después de que el expresidente Barack Obama generara revuelo tras afirmar en un podcast que, si bien no existe evidencia de contacto alienígena con la Tierra, es estadísticamente probable que exista vida en otros rincones del universo debido a su inmensidad.

Trump criticó esos comentarios, acusando a Obama de revelar información clasificada —algo que el exmandatario negó, aclarando que su comentario fue especulativo y no basado en documentos secretos.

"Based on the tremendous interest shown, I will be directing the Secretary of War, and other relevant Departments and Agencies, to begin the process of identifying and releasing Government files related to alien and extraterrestrial life, unidentified aerial phenomena (UAP), and…" — The White House (@WhiteHouse) February 20, 2026

Si bien aún no hay un cronograma claro ni se sabe qué tipo de documentos serán finalmente liberados, el anuncio ya encendió un renovado interés en el tema. Las agencias gubernamentales tendrán ahora la tarea de revisar archivos y evaluar qué información puede hacerse pública, un proceso que podría llevar tiempo y que podría no incluir los materiales más delicados o clasificables.

Un fenómeno que no es nuevo

La fascinación por los OVNIS y la vida extraterrestre tiene raíces profundas en la historia moderna. Desde los primeros reportes de objetos voladores no identificados en el siglo XX hasta programas de investigación del gobierno estadounidense, como los estudios de fenómenos aéreos no explicados, estos temas han mantenido un lugar en el debate público, científico y político durante décadas.

En 2017, la publicación de videos del Pentágono sobre encuentros con UAPs revitalizó el interés, llevando incluso a audiencias en el Congreso de Estados Unidos y la creación de oficinas especializadas en el análisis de estos fenómenos. A pesar de ello, no se han encontrado evidencias concluyentes de vida extraterrestre o contacto directo con civilizaciones de otros planetas en documentos oficiales hasta el momento.

Qué esperar ahora

La orden de Trump no garantiza que todos los archivos relacionados se vuelvan públicos, ni que se revele material secreto nunca antes visto. El proceso de desclasificación y publicación deberá seguir normas internas, y parte de la información más sensible podría permanecer resguardada si se considera que afecta la seguridad nacional o compromete sistemas de defensa.

No obstante, el movimiento marca un nuevo capítulo en el debate sobre transparencia gubernamental y fenómenos que han capturado la imaginación popular durante décadas.

Para millones de personas en todo el mundo, la posibilidad de acceder a documentos oficiales sobre OVNIs y vida extraterrestre plantea preguntas —y expectativas— que ahora están más vigentes que nunca.

Los casos de OVNIS más resonantes en la historia mundial

1947 – El caso Roswell

En julio de 1947, un objeto se estrelló en Roswell, Nuevo México. El Ejército de EE.UU. primero habló de un “platillo volador” y luego aseguró que se trataba de un globo meteorológico. El episodio marcó el inicio de décadas de teorías y sospechas.

caso roswell En julio de 1947, un objeto se estrelló en Roswell, Nuevo México. ¿Qué sucedió?

1952–1969 – Proyecto Libro Azul

La Fuerza Aérea estadounidense investigó más de 12.000 reportes de ovnis. El programa concluyó oficialmente que no había evidencia de amenazas a la seguridad nacional ni pruebas de tecnología extraterrestre.

2017 – Videos del Pentágono

El Pentágono confirmó la autenticidad de videos grabados por pilotos de la Marina donde se observan objetos voladores no identificados. El tema volvió al centro del debate público y político.

videos del pentagono En 2017 se conocieron videos del Pentágono que reavivaron el debate por los OVNIS.

2021–2023 – Informes oficiales y audiencias en el Congreso

El gobierno estadounidense presentó informes preliminares sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP). Se reconoció que muchos casos permanecen sin explicación, aunque sin pruebas de origen extraterrestre.

2026 – Trump anuncia desclasificación

El expresidente Donald Trump anunció que ordenará identificar y publicar archivos gubernamentales vinculados a ovnis y vida extraterrestre. La medida reavivó el interés global y abrió interrogantes sobre qué información podría hacerse pública.