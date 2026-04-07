7 de abril de 2026
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Ente Provincial Regulador Eléctrico

El Ente Provincial Regulador Eléctrico sancionó a distribuidoras y ordenó compensaciones a los usuarios

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) sancionó a diversas cooperativas y empresas distribuidoras de energía.

El Ente Provincial Regulador Eléctrico sancionó a distribuidoras y ordenó compensaciones a los usuarios.

El Ente Provincial Regulador Eléctrico sancionó a distribuidoras y ordenó compensaciones a los usuarios.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) sancionó a diversas cooperativas y empresas distribuidoras de energía en la provincia de Mendoza por incumplimientos en la calidad del servicio prestado. Las multas corresponden al periodo del 33° Semestre de Control que culminó en julio del 2025 y habrá bonificaciones en las facturas de los usuarios afectados.

Este martes, en el Boletín Oficial, el EPRE publicó distintas resoluciones a través de las cuales fijó penalidades específicas para compañías que prestan el servicio de electridad a miles de mendocinos, luego de auditorías e informes correspondientes a los estándares de Calidad de Servicio Técnico.

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Entre las ocho sanciones, la más elevada es CECSAGAL, por unos $149.034.963, seguida por EDESTE S.A., con una multa de $140.844.145, y la Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz, sancionada por $37.440.854.

Cooperativas y empresas sancionadas por el Ente Provincial Regulador Eléctrico

  • CECSAGAL: $149.034.963
  • EDESTE SA: $140.844.145
  • Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda: $37.440.854
  • Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Medrano Ltda: $10.477.921
  • Cooperativa Eléctrica Monte Comán Ltda: $9.310.853
  • Cooperativa de Electrificación Rural Alto Verde y Algarrobo Grande Ltda: $7.515.365
  • Cooperativa Eléctrica y Anexo Popular de Rivadavia Ltda: $5.089.102
  • Cooperativa de Electrificación Rural Sud Río Tunuyán Rivadavia Ltda: $2.202.757.
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Bonificaciones a usuarios afectados

Los montos de dichas sanciones irán al Fondo Compensador de Tarifas y a los usuarios afectados a través de bonificaciones directas. El EPRE instruyó a la Gerencia Técnica del Suministro a verificar que los montos correspondientes sean acreditados en tiempo y forma por parte de las empresas concesionarias.

Asimismo, se estableció que, una vez transcurrido el primer período de facturación posterior al cierre del semestre controlado, las distribuidoras deberán incorporar a los saldos de crédito a bonificar el porcentaje de incremento del Valor Agregado de Distribución (VAD). La medida apunta a actualizar los montos a devolver, en línea con la evolución de los costos del servicio.

Por otra parte, la normativa indica que, en caso de demoras en el cumplimiento de estas obligaciones, deberá adicionarse el cálculo de intereses por mora desde la fecha en que debió realizarse la acreditación hasta su efectiva concreción. De esta manera, se busca resguardar los derechos de los usuarios frente a posibles incumplimientos por parte de las concesionarias.

El EPRE tiene nuevo director

A fines de marzo, el Gobierno de Mendoza oficializó la designación de Cristian Samir Azar como nuevo presidente del Ente Provincial Regulador Eléctrico. El directorio se completa con Héctor Laspada y Andrea Salinas, quien continuará como directora hasta el 30 de abril. A partir de esa fecha se incorporará Raúl Faura.

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