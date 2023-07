Estados Unidos: revelan que el gobierno rescató restos "no humanos" de OVNIs

Afirman que Estados Unidos está al tanto de vida "no humana" desde la década del '30.

El Gobierno de Estados Unidos estuvo al tanto de existencia "no humana" desde la década de 1930, afirmó uno de los militares que prestó declaración ante la Cámara de Representantes de su país sobre esta cuestión.

David Grusch , un ex militar retirado, reveló que las autoridades norteamericanas recuperaron una aeronave y que en su interior había restos biológicos extraterrestres , aunque no reveló la fecha exacta del episodio.

Al ser consultado si el gobierno había tenido contacto con alguna inteligencia extrarrestre fue categórico: "No puedo responder eso en público", confió Grusch, durante su comparecencia ante los congresistas en el Capitolio, en la que deslizó que hubo un encubrimiento deliberado.

"Como lo dije públicamente en mi entrevista con News Nation, encontramos restos biológicos cuando recuperamos esas partes", respondió el ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea.

Asimismo, ratificó que "eran restos no humanos, y así lo confirmaron las personas que trabajaron directamente en el programa, con quienes hablé y que siguen en el programa".

Y cuando se le preguntó si el gobierno tenía información sobre vida extraterrestre, Grusch dijo que probablemente estuvo al tanto de la actividad "no humana" desde la década de 1930.

En tanto, desde el Pentágono negaron las afirmaciones de Grusch de un supuesto encubrimiento, y en un comunicado, la portavoz del Departamento de Defensa, Sue Gough, expresó que no hay "ninguna información verificable para corroborar las afirmaciones de que haya existido en el pasado o exista actualmente algún programa relacionado con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres".

La audiencia giró en torno a los "fenómenos anómalos no identificados" –conocidos como FANI u ovnis–, y los exponentes advirtieron que los avistamientos constituyen un problema de seguridad nacional, que el gobierno mantuvo en secreto a lo largo de los años.

"Si los ovnis son drones extranjeros, se trata de un problema urgente de seguridad nacional. Si se trata de otra cosa, es un problema para la ciencia. En cualquier caso, los objetos no identificados son una preocupación para la seguridad de vuelo", dijo Ryan Graves, ex integrante de la Marina, quien ahora dirige la organización Americans for Safe Aerospace.

También prestó declaración David Fravor, un ex comandante de la Marina, sostuvo que "La tecnología a la que nos enfrentamos fue muy superior a cualquier cosa que tuviéramos", al referirse a un episodio que presenció en 2004.

Por su parte, Tim Burchett -representante republicano- puntualizó que "Se trata de una cuestión de transparencia gubernamental", y agregó que "No vamos a traer hombrecillos verdes ni platillos voladores a la audiencia... Solo vamos a llegar a los hechos. Vamos a descubrir el encubrimiento, y espero que esto sea solo el comienzo de muchas más audiencias".

