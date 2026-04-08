8 de abril de 2026
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Irán

Irán volvió a cerrar el paso de petroleros en el estrecho de Ormuz

Tras la tregua de Donald Trump, Irán volvió a bloquear el paso de petróleo en Ormuz. El conflicto en Medio Oriente se agrava tras ataques en Líbano.

Irán volvió a cerrar el paso de petroleros en el estrecho de Ormuz

Irán volvió a cerrar el paso de petroleros en el estrecho de Ormuz

La esperanza de una tregua en la guerra de Medio Oriente se desvaneció este miércoles tras la decisión de Irán de suspender el tránsito de petroleros. Esta medida, informada por la agencia Fars, rompió el cese al fuego bilateral de dos semanas pactado apenas horas antes con el gobierno de los Estados Unidos.

¿Cómo se logró la tregua entre Irán y Estados Unidos?

La tensión había llegado a su punto máximo este martes, cuando el presidente Donald Trump amenazó públicamente con que "la civilización entera" de Irán moriría esa misma noche si no se alcanzaba un acuerdo. El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, confirmó que las fuerzas armadas tenían objetivos fijados para atacar puentes y centrales eléctricas con total impunidad.

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Pese a la tregua entre Irán y Estados Unidos, el paso de petroleros se encuentra bloqueado

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Sin embargo, tras una mediación de último minuto por parte de Pakistán, Trump aceptó frenar los ataques a cambio de la apertura inmediata y segura del estrecho de Ormuz. Teherán presentó una propuesta de 10 puntos que incluía el levantamiento de sanciones y el retiro de tropas estadounidenses de la zona, lo que permitió que el primer buque cruzara con "permiso" iraní a primera hora del miércoles.

Conflicto en Medio oriente: por qué falló el alto el fuego

A pesar del alivio inicial que hizo caer el precio del petróleo más de un 5%, la calma duró poco. Irán decidió volver a prohibir el paso de los petroleros tras denunciar nuevos ataques de Israel contra el Líbano. Esta reacción defensiva se gatilló minutos después de que Donald Trump aclarara que el Líbano no estaba incluido en la tregua de dos semanas pactada originalmente.

Estrecho de Ormuz
Conflicto en Medio Oriente. Estrecho de Ormuz

Conflicto en Medio Oriente. Estrecho de Ormuz

La agencia MarineTraffic, que había reportado la reanudación de los movimientos en el estrecho, confirmó que la vía clave por donde circula el 20% del crudo mundial vuelve a estar bloqueada. Mientras Washington insiste en que las amenazas fueron las que llevaron a Teherán a negociar, la inestabilidad en la región demuestra que cualquier movimiento militar en países vecinos puede hacer saltar por los aires el frágil acuerdo diplomático.

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