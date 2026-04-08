8 de abril de 2026
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Petróleo

Baja el petróleo y suben las bolsas tras acuerdo de dos semanas entre Estados Unidos e Irán

Luego de fuertes tensiones y amenazas de Donald Trump, Estados Unidos e Irán lograron una tregua. Hoy el petróleo cae y las bolsas suben.

Baja el petróleo y suben las bolsas tras acuerdo de dos semanas entre Estados Unidos e Irán

Baja el petróleo y suben las bolsas tras acuerdo de dos semanas entre Estados Unidos e Irán

Por Sitio Andino Economía

Los precios del petróleo se desploman hasta casi un 17%, mientras que las bolsas globales reaccionan con fuertes subas este miércoles, tras la confirmación de una tregua de dos semanas en la guerra de Medio Oriente. La noticia llegó anoche y tuvo efecto inmediato en los futuros de los principales índices de Wall Street.

El contrato de futuros del crudo WTI con vencimiento en mayo se hunde un 16%, hasta los 94,87 dólares por barril. En paralelo, el petróleo Brent retrocede 13,2%, hasta 94,91 dólares por barril, mostrando un brusco giro del mercado luego de haber alcanzado ayer los 110 dólares.

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La reacción refleja la expectativa de los inversores de un menor riesgo sobre el flujo energético global, dado que se avanza hacia una mayor apertura del estrecho de Ormuz, ruta clave por la que circula el 20% del petróleo comercializado en el mundo.

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El barril cotiza a la baja tras la tregua entre Estados Unidos e Irán.

El barril cotiza a la baja tras la tregua entre Estados Unidos e Irán.

¿Cómo reaccionaron las bolsas del mundo?

La tregua también impulsó un salto inmediato en los mercados bursátiles internacionales. En Asia, las subas superan incluso el 6%, con el índice Kospi de Seúl liderando (+6,8%). También avanzan el Nikkei de Tokio (+5,4%), el Hang Seng hongkonés (+3,1%) y la bolsa de Shanghái (+2,7%).

En Europa, el índice paneuropeo Euro Stoxx 50 se dispara 4,6%. El CAC parisino sube 4,2%; el DAX alemán, 4,5%; mientras que el FTSE 100 londinense y el IBEX madrileño avanzan 3,6% cada uno.

Por su parte, los futuros de Wall Street muestran importantes rebotes en el premarket: el Russell 2000 sube 3,8%, el Nasdaq 100 gana 3,5%, el S&P 500 avanza 2,7% y el Dow Jones 2,5%.

¿Qué dijo Donald Trump sobre la tregua?

Poco antes de que venciera el plazo fijado para la apertura del estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la tregua por dos semanas, confirmada luego por Irán.

Donald Trump
Luego de amenazas, Trump sostuvo que “será un alto el fuego recíproco”.

Luego de amenazas, Trump sostuvo que “será un alto el fuego recíproco”.

“Basándome en las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif, en las que me solicitaron detener la fuerza destructiva contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques durante dos semanas ”, escribió Trump en redes sociales. Agregó: “Este será un alto el fuego recíproco”.

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