5 de abril de 2026
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Javier Milei

Javier Milei destacó la baja de la inflación mayorista y anticipó ajustes pendientes

Javier Milei señaló que aún restan subas en tarifas, materias primas y el impacto del precio del petróleo.

Javier Milei anticipó ajustes pendientes.

Javier Milei anticipó ajustes pendientes.

Por Sitio Andino Economía

El presidente Javier Milei destacó la fuerte desaceleración de la inflación mayorista, aunque reconoció que la inflación minorista todavía enfrenta retrasos debido a ajustes pendientes en precios regulados.

En ese marco, el mandatario advirtió que aún restan impactos por subas en materias primas y por el aumento del precio del petróleo, en un contexto internacional marcado por tensiones en Medio Oriente.

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Caída de la inflación mayorista

Milei subrayó el cambio en la dinámica inflacionaria desde su llegada al Gobierno. Según explicó, en diciembre de 2023 la inflación mensual alcanzaba el 54%, mientras que actualmente la inflación mayorista se ubica por debajo del 1% mensual.

“Veníamos padeciendo un alza de los precios del 1,5% diario. Hoy la inflación mayorista viaja por debajo del 1% mensual, lo que equivale a niveles cercanos al 12% o 13% anual”, señaló.

Sin embargo, aclaró que la inflación al consumidor presenta mayores dificultades para desacelerarse debido a la incidencia de tarifas y otros componentes regulados.

Ajustes pendientes en precios regulados

El Presidente advirtió que aún resta una “gran corrección de precios regulados”, lo que demorará el traslado de la desaceleración a la inflación minorista.

Según detalló, el año pasado la inflación minorista cerró en torno al 32%, frente a un 24% de la mayorista. Para este año, proyectó una inflación mayorista cercana al 10% y una minorista alrededor del 20%.

Además, remarcó que todavía deben impactar:

  • Ajustes en tarifas reguladas
  • Variaciones en materias primas
  • El aumento del precio del petróleo

Impacto del contexto internacional

El mandatario vinculó parte de las presiones inflacionarias al contexto global, especialmente al encarecimiento del petróleo por conflictos en Medio Oriente, lo que podría trasladarse a los precios internos.

También recordó que, al asumir el 10 de diciembre de 2023, la economía enfrentaba una situación crítica con una fuerte expansión monetaria y altos niveles de deuda en pesos.

Defensa del ajuste fiscal

En paralelo, Milei volvió a defender su política de recorte del gasto público, uno de los pilares de su gestión.

“Hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad”, sostuvo, al afirmar que el gasto público se redujo un 30% en términos reales y que eso implicó un alivio equivalente a 90 mil millones de dólares.

El Presidente también destacó que la economía creció un 6,6% en ese contexto y remarcó el logro del equilibrio fiscal.

Objetivo de déficit cero

Finalmente, Milei señaló que uno de los principales objetivos de su administración fue alcanzar el déficit cero. Recordó que el Tesoro registraba un rojo de cinco puntos del PBI y que su Gobierno logró equilibrar las cuentas en un plazo mucho menor al previsto.

“Anunciamos que lo íbamos a hacer en un año. Muchos decían que era imposible. Lo logramos en un mes”, afirmó.

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