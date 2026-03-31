Un ranking internacional midió la transparencia en minería y petróleo y Mendoza quedó bien posicionada

Mendoza quedó bien posicionada en un ranking de transparencia sobre minería y petróleo.

Durante mucho tiempo, actividades como la minería, el petróleo o el gas se desarrollaron en un marco de escasa información hacia la comunidad. Sin embargo, los estándares internacionales impulsaron un cambio y establecieron nuevas exigencias en materia de transparencia y acceso a los datos .

Ese giro también llegó a Argentina y a la provincia de Mendoza , que hoy se rigen por esos lineamientos. En ese contexto, la difusión de información verificable y sistemas abiertos empezó a ganar peso como herramienta para ordenar el debate público. Y tanto el país como la provincia lograron posicionarse en el ranking EITI, que mide ese avance.

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En ese camino, el último informe de validación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) marca un dato relevante: Argentina alcanzó 80 puntos en la evaluación internacional y Mendoza aparece como una de las jurisdicciones subnacionales con mejor desempeño.

El EITI no evalúa discursos políticos, sino la calidad de los sistemas de información, la accesibilidad de los datos y la claridad de las reglas que rigen todas las industrias extractivas: minería, hidrocarburos y otros recursos naturales.

Qué mide el EITI y por qué importa

El EITI es un estándar internacional que busca transparentar cómo se gestionan los recursos naturales. Participan gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de publicar información sobre licencias, contratos, producción y flujo de ingresos.

Su alcance es amplio: no se limita a la minería, sino que incluye petróleo, gas y otras actividades extractivas.

En concreto, el estándar obliga a responder preguntas clave:

quién explota los recursos,

bajo qué condiciones,

cuánto produce,

cuánto paga,

y cómo se distribuyen esos ingresos.

El avance de Argentina y el rol de las provincias

La implementación del EITI en Argentina es relativamente reciente. El país se incorporó en 2019 y, en una segunda etapa, comenzó a sumar provincias al esquema.

Actualmente participan jurisdicciones como Catamarca, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Mendoza y Jujuy, lo que permite ampliar la cobertura sobre actividades extractivas y mejorar la coordinación entre Nación y provincias.

Sin embargo, el informe también marca desafíos: provincias clave en hidrocarburos, como Neuquén y Chubut, aún no implementan el estándar, y la participación de empresas del sector energético sigue siendo limitada.

El punto débil: beneficiarios reales y contratos

Más allá de los avances, el informe identifica áreas críticas donde la transparencia todavía es insuficiente. Uno de los principales déficits es la falta de acceso público a la información sobre beneficiarios reales de los proyectos, un dato clave para conocer quiénes están detrás de las inversiones.

También se señalan limitaciones en la divulgación de contratos y en la publicación de pagos a nivel de empresa, en parte por restricciones legales vinculadas al secreto fiscal.

Según el EITI, avanzar en estos puntos será clave para sostener la confianza y acompañar el crecimiento de inversiones en el sector.

Mendoza dentro del esquema: de la adhesión a la implementación

En este contexto, Mendoza no sólo adhirió al EITI, sino que fue reconocida como jurisdicción implementadora dentro del esquema subnacional. Esto implica que la provincia ya trabaja con sistemas concretos de información y no sólo en una etapa declarativa.

El diputado provincial Guillermo Mosso, impulsor de la adhesión, destacó el enfoque del estándar: “EITI no evalúa discursos, sino sistemas concretos de información, reglas y acceso a datos. El desempeño de Mendoza habla más de su institucionalidad que de cualquier debate político coyuntural”.

Guillermo Mosso Demócratas en el Frente Cambia Mendoza, diputado de Mendoza El diputado Guillermo Mosso impulsó la adhesión de Mendoza al EITI. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

Licencias, el eje donde se juega la transparencia

Uno de los puntos mejor valorados en el informe es la publicación de información sobre licencias. Estas definen quién puede operar, en qué condiciones y con qué obligaciones. Cuando estos datos son públicos, se reduce la discrecionalidad y mejora la previsibilidad.

“Las licencias definen quién puede hacer qué. Cuando esa información es clara, se reduce la discrecionalidad y mejora la previsibilidad”, explicó Mosso.

Transparencia también sobre el rol del Estado

El EITI no sólo apunta al sector privado. También incluye la divulgación del rol del Estado en las actividades extractivas.

En Mendoza, esto abarca empresas como Impulsa Mendoza y EMESA. Esto amplía el alcance de la transparencia: no se trata sólo de controlar a las empresas, sino también de hacer visible cómo actúa el propio Estado.

“No se trata sólo de controlar al privado, sino de establecer reglas claras para todos los actores”, sostuvo Mosso.

Transparencia e inversión: la otra cara del estándar

El informe también permite leer la transparencia como un factor económico.

En sectores como la minería y los hidrocarburos, que requieren grandes inversiones y plazos largos, la calidad institucional —reglas claras, estabilidad y acceso a información— es clave para atraer capital.

Un cambio en el eje del debate

El dato más relevante no es sólo que Mendoza forme parte del EITI, sino cómo lo hace.

La provincia aparece asociada a mejores prácticas, mayor disponibilidad de información y un proceso de fortalecimiento institucional.

“La transparencia no busca reemplazar el debate, pero sí ordenarlo sobre una base objetiva”, concluyó Mosso.

El informe sobre la validación de Argentina