ANSES: quiénes cobran este miércoles 8 de abril de 2026

Por Juan Pablo Strappazzon







La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este miércoles 8 de abril. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses (2) ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI ANSES: quiénes cobran este miércoles 8 de abril de 2026 Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Marzo - Primera quincena : Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI , accederán a este monto hasta el 10 de abril de 2026.

: Los beneficiarios que tengan , accederán a este monto hasta el 10 de abril de 2026. Marzo - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de abril de 2026 Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Desde el 9 de marzo hasta el 10 de abril de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2 El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de marzo, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 10 de abril.

calendario, Anses ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de abril Fechas de cobro ANSES abril 2026: consultá el calendario completo Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 0: 10 de abril

Documentos terminados en 1: 13 de abril

Documentos terminados en 2: 14 de abril

Documentos terminados en 3: 15 de abril

Documentos terminados en 4: 16 de abril

Documentos terminados en 5: 17 de abril

Documentos terminados en 6: 20 de abril

Documentos terminados en 7: 21 de abril

Documentos terminados en 8: 22 de abril

Documentos terminados en 9: 23 de abril Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 24 de abril

Documentos terminados en 2 y 3: 27 de abril

Documentos terminados en 4 y 5: 28 de abril

Documentos terminados en 6 y 7: 29 de abril

Documentos terminados en 8 y 9: 30 de abril Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 10 de abril

Documentos terminados en 1: 13 de abril

Documentos terminados en 2: 14 de abril

Documentos terminados en 3: 15 de abril

Documentos terminados en 4: 16 de abril

Documentos terminados en 5: 17 de abril

Documentos terminados en 6: 20 de abril

Documentos terminados en 7: 21 de abril

Documentos terminados en 8: 22 de abril

Documentos terminados en 9: 23 de abril Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 10 de abril

Documentos terminados en 1: 13 de abril

Documentos terminados en 2: 14 de abril

Documentos terminados en 3: 15 de abril

Documentos terminados en 4: 16 de abril

Documentos terminados en 5: 17 de abril

Documentos terminados en 6: 20 de abril

Documentos terminados en 7: 21 de abril

Documentos terminados en 8: 22 de abril

Documentos terminados en 9: 23 de abril Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 14 de abril

Documentos terminados en 2 y 3: 15 de abril

Documentos terminados en 4 y 5: 16 de abril

Documentos terminados en 6 y 7: 17 de abril

Documentos terminados en 8 y 9: 20 de abril La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena : todos los documentos desde el lunes 13 de abril al 12 de mayo de 2026

: todos los documentos desde el lunes 13 de abril al 12 de mayo de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 23 de abril al 12 de mayo de 2026 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 10 de abril

Documentos terminados en 2 y 3: 13 de abril

Documentos terminados en 4 y 5: 14 de abril

Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo de 2026. Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 22 de abril

Documentos terminados en 2 y 3: 23 de abril

Documentos terminados en 4 y 5: 24 de abril

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de abril

Documentos terminados en 8 y 9: 28 de abril Desempleo Plan 2 Marzo: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 1 de abril al 10 de este mismo mes. Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.