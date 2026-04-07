Inició la pavimentación del tercer tramo de la Ruta Provincial 82 y piden precaución a conductores. Foto: Prensa de Gobierno de Mendoza.

La Provincia de Mendoza comenzó la pavimentación del tercer tramo de la Nueva Panamericana – Ruta Provincial 82 , mientras continúa con la ampliación de la calzada de cuatro puentes viales y dos peatonales , entre Vistalba y Cacheuta . Advirtieron que el tránsito no será cortado, pero sí desvíos , por lo que pidieron precaución a los conductores.

La Dirección Provincia de Vialidad empezó los trabajos de encarpetado asfáltico de los primeros 4 kilómetros de la tercera etapa de la obra, en la rotonda de Gobernador Ortiz , tras haber quitado la vieja calzada y abierto, además, las nuevas calles colectoras.

El Gobierno indicó que la intervención entre Vistalba y Cacheuta continuará sin que se corte la transitabilidad , aunque sí se aplicarán a diario algunos desvíos . El tramo se puede recorrer con normalidad y con precaución debido al personal y a las máquinas trabajando.

La semana pasada inició la pavimentación de la calzada principal. También se trabaja en la ampliación de los puentes apunta a mejorar el tránsito en las calles colectoras . Implica la colocación de vigas premoldeadas de hasta 7 toneladas cada una, sobre las que se apoyará luego la calzada. A su vez, se reforzarán los puentes y los colectores aluvionales que pasan por debajo, con obras de hormigonado.

Según se informó, ya se completó el montaje del puente número 2, mientras que el número 1 se encuentra en ejecución, al igual que el 3. En tanto, el puente número 4 —el de mayor relevancia por su visibilidad— será construido sobre el río Mendoza, en paralelo al actual puente Frasca, utilizado como acceso a Cacheuta. Además, la obra incluye la construcción de dos puentes peatonales.

Ruta Provincial 82 (2) Ruta Provincial 82. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El tramo II de la Nueva Panamericana ya fue inagurado

En septiembre pasado, se inauguró el segundo tramo II de la Nueva Ruta Panamericana (RP Nº 82), una obra de ocho kilómetros entre el Intercambiador de La Tijera y la Rotonda Gobernador Ortiz, transformada en una autopista urbana de doble vía.

La traza está preparada para mejorar la seguridad vial y la movilidad de los más de 25 mil vehículos que circulan a diario, cifra que crece en temporada turística. Según detallaron, la obra permite recuperar el circuito entre el Área Metropolitana con Cacheuta y Potrerillos.