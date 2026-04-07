Inició la pavimentación del tercer tramo de la Ruta Provincial 82 y piden precaución a conductores

La Provincia de Mendoza comenzó la pavimentación del tercer tramo de la Nueva Panamericana – Ruta Provincial 82, mientras continúa con la ampliación de la calzada de cuatro puentes viales y dos peatonales, entre Vistalba y Cacheuta. Advirtieron que el tránsito no será cortado, pero sí desvíos, por lo que pidieron precaución a los conductores.
La Dirección Provincia de Vialidad empezó los trabajos de encarpetado asfáltico de los primeros 4 kilómetros de la tercera etapa de la obra, en la rotonda de Gobernador Ortiz, tras haber quitado la vieja calzada y abierto, además, las nuevas calles colectoras.
El Gobierno indicó que la intervención entre Vistalba y Cacheuta continuará sin que se corte la transitabilidad, aunque sí se aplicarán a diario algunos desvíos. El tramo se puede recorrer con normalidad y con precaución debido al personal y a las máquinas trabajando.
Tercer tramo de la Ruta Provincial 82
La semana pasada inició la pavimentación de la calzada principal. También se trabaja en la ampliación de los puentes apunta a mejorar el tránsito en las calles colectoras. Implica la colocación de vigas premoldeadas de hasta 7 toneladas cada una, sobre las que se apoyará luego la calzada. A su vez, se reforzarán los puentes y los colectores aluvionales que pasan por debajo, con obras de hormigonado.
Según se informó, ya se completó el montaje del puente número 2, mientras que el número 1 se encuentra en ejecución, al igual que el 3. En tanto, el puente número 4 —el de mayor relevancia por su visibilidad— será construido sobre el río Mendoza, en paralelo al actual puente Frasca, utilizado como acceso a Cacheuta. Además, la obra incluye la construcción de dos puentes peatonales.
El tramo II de la Nueva Panamericana ya fue inagurado
La traza está preparada para mejorar la seguridad vial y la movilidad de los más de 25 mil vehículos que circulan a diario, cifra que crece en temporada turística. Según detallaron, la obra permite recuperar el circuito entre el Área Metropolitana con Cacheuta y Potrerillos.