Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias en el Congreso: cuándo y a qué hora.

El Gobierno nacional confirmó que el presidente Javier Milei dará su discurso de apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina este domingo 1 de marzo a las 21:00 horas. Los detalles del acto fueron oficializados esta madrugada, luego de que publicaran el Decreto 107/2026 en el Boletín Oficial .

La exposición de Milei ante la Asamblea Legislativa, que será transmitida por cadena nacional , llegará en un contexto distinto al del año pasado: con un oficialismo que, tras las elecciones de medio término, se siente con mayor capacidad de iniciativa y negociación en ambas cámaras.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el acto de apertura de sesiones estará atravesado por la proyección de reformas. En este contexto, Milei solicitó al menos diez propuestas de cada ministerio y de la Jefatura de Gabinete como insumos para el discurso del domingo.

El propósito trasciende el recinto: la “batalla cultural” seguirá vertebrando su mensaje, consolidando la idea de transformar esta etapa en “el Congreso más reformista de la historia”. Bajo el acrónimo TMAP (Todo Marcha Acorde Al Plan) diseñado por Santiago Caputo, el oficialismo pretende exhibir capacidad de cumplir con su programa de reformas.

Entre los ejes que la Casa Rosada considera centrales para este nuevo período ordinario figuran la reforma política, el nuevo Código Penal —ya presentado públicamente, aunque aún sin ingreso formal al Congreso— y la Ley de Financiamiento Universitario. A ese paquete se suman reformas Penal, Tributaria y de Seguridad Nacional, además de posibles cambios en la Ley de Salud Mental, informó TN.

Un Congreso más favorable al oficialismo

La apertura de sesiones encontrará a La Libertad Avanza en una situación distinta a la de 2025. Tras las elecciones de medio término, el oficialismo cuenta con 95 diputados y 21 senadores, un crecimiento que refuerza su peso propio y mejora su capacidad de negociación.