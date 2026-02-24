El Hospital Perrupato consolida su servicio de cirugías oncoplásticas de mama.

El Hospital Alfredo Ítalo Perrupato alcanzó un hito clave en la salud pública regional al consolidar, tras seis meses de labor ininterrumpida, su servicio de cirugías oncoplásticas de mama . Este avance posiciona al nosocomio como un referente en el tratamiento integral del cáncer de mama , permitiendo que las pacientes accedan a procedimientos de alta complejidad en el sistema público.

La técnica oncoplástica representa un salto cualitativo en la atención sanitaria. El procedimiento consiste en la extirpación del tumor y la reconstrucción estética de la mama en una misma intervención quirúrgica . Esta modalidad no solo garantiza el tratamiento oncológico necesario, sino que prioriza la salud emocional y la integridad física de la paciente desde el primer momento.

Frente a esta noticia, a través de un comunicado expresado en su cuenta personal X, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, extendió un reconocimiento especial al equipo multidisciplinario del hospital, resaltando la labor de Sara Echegaray , mastóloga y tocoginecóloga, quien lidera esta iniciativa con un alto nivel de profesionalismo y compromiso humano.

Otro punto clave mencionado es la consolidación del Hospital Perrupato como la única sede pública de Mendoza en integrar el programa de Fellowship en Mastología .

"Esta formación permite capacitar especialistas dentro del sistema público y fortalecer una mirada integral en el abordaje de la patología mamaria", señaló el mandatario.

Al ser un centro de alta demanda, la incorporación de la reconstrucción mamaria inmediata no solo optimiza los recursos quirúrgicos, sino que democratiza el acceso a tratamientos de vanguardia para todas las pacientes de la zona Este y la provincia.

Preguntas y respuestas frecuentes

¿Cuál es el principal beneficio de combinar la oncología con la cirugía plástica?

El beneficio principal es la preservación de la imagen corporal. Al reconstruir la mama en el mismo acto quirúrgico donde se quita el tumor, se reduce el impacto psicológico del tratamiento y se evitan múltiples cirugías posteriores, mejorando la recuperación emocional de la paciente.

¿Quiénes pueden acceder a este tipo de intervención?

En general, pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que requieren una cirugía conservadora pero donde el tumor, por su tamaño o ubicación, podría dejar una secuela estética importante. La elegibilidad depende de una evaluación del equipo multidisciplinario basada en el estadio de la enfermedad y la anatomía de la paciente.

¿Qué papel juega el equipo multidisciplinario en este proceso?

Es fundamental, ya que el éxito no depende de un solo médico. Intervienen mastólogos, cirujanos plásticos, oncólogos y psicólogos para asegurar que el tratamiento sea eficaz contra el cáncer y, al mismo tiempo, estéticamente funcional y seguro para la salud a largo plazo.