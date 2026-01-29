El Hospital Perrupato retoma las cirugías de alta complejidad y fortalece la salud regional.

En un paso estratégico para la salud pública mendocina, el Hospital Alfredo Ítalo Perrupato volvió a integrar su servicio de cirugías neonatales de alta complejidad. El objetivo es evitar traslados críticos y garantizar una respuesta rápida en los departamentos del Este.

La noticia fue dada a conocer por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien destacó que esta reactivación posiciona al hospital como el segundo centro de referencia provincial para este tipo de intervenciones, sumándose a la labor que históricamente centralizaba el Hospital Notti.

La posibilidad de resolver patologías quirúrgicas neonatales -como la hernia inguinal en recién nacidos - fuera del Gran Mendoza responde a un objetivo de gestión claro: descomprimir la demanda en el área metropolitana y optimizar los tiempos de respuesta.

"Descentralizar la alta complejidad no es un discurso, es ampliar derechos, mejorar tiempos de respuesta y fortalecer la red pública de salud" , afirmó el mandatario provincial a través de sus canales oficiales.

Desde el punto de vista clínico, la medida es crucial. Al evitar el traslado de neonatos en estado crítico hacia la capital mendocina, se reducen significativamente los riesgos asociados al transporte y se garantiza que el núcleo familiar pueda permanecer cerca del paciente durante el proceso de recuperación, mitigando el impacto emocional y logístico.

Este logro no solo depende de la infraestructura, sino de una política activa de fortalecimiento del recurso humano en hospitales regionales. La realización de estas cirugías es el fruto del trabajo coordinado entre diversos servicios del hospital:

Cirugía Infantil.

Anestesiología Pediátrica.

Neonatología.

Instrumentación Quirúrgica.

Con esta incorporación, el Perrupato se consolida como el eje sanitario del Este mendocino. Al actuar como centro de referencia, se espera que los casos de alta complejidad de los departamentos aledaños encuentren solución inmediata en San Martín, garantizando una equidad territorial en el acceso a procedimientos quirúrgicos especializados que, hasta hace poco, requerían derivaciones obligatorias a Guaymallén.