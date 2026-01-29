29 de enero de 2026
Sitio Andino
Salud Pública

El Hospital Perrupato retoma las cirugías de alta complejidad y fortalece la salud regional

La medida, dispuesta en el Hospital Alfredo Ítalo Perrupato, busca evitar traslados críticos y garantizar una respuesta rápida en los departamentos del Este.

Por Sitio Andino Sociedad

En un paso estratégico para la salud pública mendocina, el Hospital Alfredo Ítalo Perrupato volvió a integrar su servicio de cirugías neonatales de alta complejidad. El objetivo es evitar traslados críticos y garantizar una respuesta rápida en los departamentos del Este.

La noticia fue dada a conocer por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien destacó que esta reactivación posiciona al hospital como el segundo centro de referencia provincial para este tipo de intervenciones, sumándose a la labor que históricamente centralizaba el Hospital Notti.

perrupato alta complejidad
Hospital Perrupato: un avance contra el desarraigo y el riesgo sanitario

La posibilidad de resolver patologías quirúrgicas neonatales -como la hernia inguinal en recién nacidos- fuera del Gran Mendoza responde a un objetivo de gestión claro: descomprimir la demanda en el área metropolitana y optimizar los tiempos de respuesta.

Desde el punto de vista clínico, la medida es crucial. Al evitar el traslado de neonatos en estado crítico hacia la capital mendocina, se reducen significativamente los riesgos asociados al transporte y se garantiza que el núcleo familiar pueda permanecer cerca del paciente durante el proceso de recuperación, mitigando el impacto emocional y logístico.

Este logro no solo depende de la infraestructura, sino de una política activa de fortalecimiento del recurso humano en hospitales regionales. La realización de estas cirugías es el fruto del trabajo coordinado entre diversos servicios del hospital:

  • Cirugía Infantil.

  • Anestesiología Pediátrica.

  • Neonatología.

  • Instrumentación Quirúrgica.

El Perrupato se consolida como el eje sanitario del Este mendocino.

El Perrupato se consolida como el eje sanitario del Este mendocino.

Con esta incorporación, el Perrupato se consolida como el eje sanitario del Este mendocino. Al actuar como centro de referencia, se espera que los casos de alta complejidad de los departamentos aledaños encuentren solución inmediata en San Martín, garantizando una equidad territorial en el acceso a procedimientos quirúrgicos especializados que, hasta hace poco, requerían derivaciones obligatorias a Guaymallén.

