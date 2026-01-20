El Hospital Perrupato realiza cirugías de alta complejidad para prevenir el cáncer de esófago.

El Hospital Regional Alfredo Ítalo Perrupato alcanzó un nuevo escalón en su capacidad prestacional al concretar con éxito su primera cirugía laparoscópica para el tratamiento de esófago de Barrett . Este avance posiciona al nosocomio como un referente de vanguardia en la zona Este.

La cirugía, considerada de alta complejidad, se realizó mediante abordaje laparoscópico , lo que supone una mejora sustancial en la recuperación del paciente.

El hospital Perrupato concretó con éxito su primera cirugía laparoscópica para el tratamiento de esófago de Barrett.

Al tratarse de una técnica mínimamente invasiva, se reducen los riesgos postoperatorios, el dolor y los tiempos de internación, facilitando un retorno más rápido a las actividades cotidianas.

Gabriel Carrizo , médico cirujano responsable de la intervención, destacó que esta patología está estrechamente vinculada al reflujo gastroesofágico crónico y a las hernias hiatales. "El reflujo genera síntomas como gastritis y dolor epigástrico que, de no controlarse, derivan en metaplasia o esófago de Barrett", explicó el especialista.

Un dato para tener en cuenta es que el esófago de Barrett es una lesión considerada precancerígena. Su tratamiento oportuno es vital para prevenir el desarrollo de cáncer de esófago.

Coordinación y excelencia profesional

El éxito del procedimiento no solo dependió de la destreza técnica en el quirófano, sino de un esfuerzo coordinado entre múltiples áreas del hospital. Desde la dirección de la institución resaltaron la labor conjunta de:

Servicio de Cirugía: ejecución de la técnica de avanzada.

Servicio de Anestesia: soporte fundamental para la seguridad del paciente.

Cuerpo de Instrumentadoras: precisión técnica durante el acto quirúrgico.

Con esta incorporación, el Hospital Perrupato evita que los residentes de San Martín y alrededores deban trasladarse a los grandes centros urbanos de Mendoza para acceder a medicina de última generación.