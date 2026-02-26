26 de febrero de 2026
Sitio Andino
PARA TENER EN CUENTA

Descuento del 55% en transporte público: cómo acceder al beneficio y a quiénes está dirigido

El beneficio se aplica directamente en tu SUBE y permite pagar 55% menos el transporte. A quiénes alcanza el descuento y cómo activarlo paso a paso.

Foto: Cristian Lozano
 Por Soledad Maturano

A través de su sitio oficial, el Gobierno nacional informó que continúa vigente un beneficio en el transporte público destinado a un grupo específico de personas en todo el país. Se trata de la Tarifa Social federal, que otorga un 55% de descuento en los viajes realizados con la SUBE, con el objetivo de reducir el costo del traslado diario.

Transporte público de pasajeros, SUBE, pasaje, boleto, colectivos, micros, parada, chofer
Tarifa Social: quiénes acceden al descuento del 55%

Según la información oficial, pueden acceder a la Tarifa Social federal -que se aplica automáticamente sobre la tarjeta SUBE- las siguientes personas:

  • Jubilados y pensionados
  • Personal del Trabajo Doméstico
  • Veteranos de la Guerra de Malvinas
  • Monotributistas Sociales

También están alcanzados los beneficiarios de los siguientes programas sociales:

  • Asignación Universal por Hijo
  • Asignación por Embarazo
  • Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo
  • Seguro por Desempleo
  • Seguro de Capacitación y Empleo
  • Programa Promover Igualdad de Oportunidades
  • Programa PROGRESAR
  • Programa Volver al Trabajo
  • Programa Acompañamiento Social
  • Pensiones No Contributivas

Requisitos para acceder al beneficio

Para poder utilizar el descuento, es necesario contar con una tarjeta SUBE personalizada que tenga asociado el atributo social o el grupo de afinidad correspondiente. El trámite es gratuito y no requiere intermediarios.

Cómo tramitar la Tarifa Social paso a paso

El proceso se realiza a través de ANSES y puede completarse de forma digital o presencial. Estos son los pasos a seguir:

1. Crear el PIN SUBE.

Ingresá a Mi ANSES, en la sección “Programas y beneficios”, y generá tu PIN SUBE para registrar la tarjeta desde la web o la app SUBE. También podés hacerlo de manera presencial en un Centro de Atención, con tu tarjeta SUBE y el DNI.

2. Activar el beneficio.

Si al ingresar a tu cuenta figura que ya tenés asignada la Tarifa Social, acercate a una Terminal Automática SUBE o ingresá a la app SUBE y apoyá la tarjeta para activar el descuento en el momento.

De esta manera, la Tarifa Social se consolida como una herramienta fundamental para aliviar el gasto en transporte y garantizar el acceso a la movilidad diaria de miles de personas en todo el país.

