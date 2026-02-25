Inicio de clases: el transporte público de Mendoza recuperó sus frecuencias habituales.

Con el inicio de las clases en la provincia de Mendoza , el sistema de transporte público de pasajeros retomó su operatividad plena. Según informaron desde la Subsecretaría de Servicios Públicos, encabezada por Luis Borrego , a partir de este miércoles se restablecieron las frecuencias y horarios habituales de todo el año, dejando atrás el cronograma reducido de la temporada estival.

El ajuste responde a un salto significativo en la demanda: se estima que el flujo de usuarios creció un 35% respecto a los meses de enero y febrero , alcanzando un promedio de 800.000 transacciones diarias en todo el territorio provincial.

ECONOMÍA DOMÉSTICA Con el inicio de clases encima, cuánto cuestan los útiles escolares y qué conviene: ¿mayorista o minorista?

Ciclo lectivo 2026 Vuelta a clases: más de 270 mil alumnos regresan a las aulas en Mendoza con el desafío de cumplir los 190 días

Desde el área de Transporte aseguraron que el servicio ya funciona con la totalidad de sus unidades en la calle. Borrego destacó que "el objetivo es garantizar la fluidez en el traslado de estudiantes, docentes y trabajadores, minimizando los tiempos de espera en las paradas".

Inicio de clases: el transporte comenzó a funcionar con el 100% de sus frecuencias.

No obstante, las autoridades subrayaron que el éxito de los desplazamientos también depende de la organización de los usuarios , especialmente en las denominadas "horas pico", previstas entre las 7 y las 9; de 12 a 14 y de 16 a 19.

5 de mayo, luis borrego, sube, media distancia, boleto, micros, colectivos, terminal de omnibus..jpg Luis Borrego, titular de la Subsecretaría de Servicios Públicos. Foto: Yemel Fil

Recomendaciones para los usuarios

Para optimizar la experiencia de viaje y evitar demoras innecesarias, el Gobierno de Mendoza difundió una serie de pautas y herramientas tecnológicas disponibles para los pasajeros:

Uso de tecnología: se recomienda descargar la aplicación MendoTran Cuándo Subo , que permite conocer en tiempo real el arribo de los colectivos y ubicar las paradas más cercanas. También se pueden consultar los canales oficiales de las empresas prestadoras.

Planificación anticipada: ante la alta demanda, se sugiere salir al menos 15 minutos antes de lo habitual, especialmente en las franjas de mayor congestión.

Embed Volvieron las clases en Mendoza y con eso, los horarios pico.



Para moverte mejor y evitar demoras, planificá tu viaje con anticipación:

Salí unos minutos antes en los momentos de mayor demanda

Si necesitas previsibilidad, el MetroTranvía es una buena opción pic.twitter.com/9vRSvz374d — Sociedad de Transporte de Mendoza (@StmSaupe) February 24, 2026

Carga de tarjeta SUBE: es fundamental realizar la carga de saldo el día anterior. Cabe recordar que ya está vigente la posibilidad de validar las cargas virtuales directamente arriba de las unidades , facilitando la acreditación del saldo sin necesidad de buscar terminales automáticas.

Previsibilidad en el trayecto: para aquellos que necesiten exactitud en los tiempos de llegada, el Metrotranvía se posiciona como la opción más recomendable, dada su independencia del tráfico vehicular.

SUBE.PNG SUBE: es reomendable cargar la tarjeta el día anterior y chequear el saldo disponible.

Con estas medidas, Mendoza busca ordenar la movilidad urbana en una de las semanas más complejas para el tránsito local, apostando a la combinación de un servicio reforzado y un usuario bien informado.

Preguntas y respuestas para tener en cuenta

¿Cómo funcionan las frecuencias del transporte en Mendoza tras el inicio de clases?

Desde este miércoles, el sistema de transporte público en Mendoza opera al 100% de sus frecuencias habituales. Según confirmó el subsecretario de Servicios Públicos, Luis Borrego, se desactivó el esquema de verano para cubrir un aumento del 35% en la cantidad de pasajeros, alcanzando unas 800.000 transacciones diarias.

¿Cuáles son las recomendaciones de MendoTran para evitar demoras en hora pico?

Las autoridades recomiendan planificar los viajes con la app MendoTran Cuándo Subo y salir al menos 15 minutos antes durante las franjas de mayor demanda (7 a 9, 12 a 14 y 16 a 19 horas).

¿Cómo cargar y validar el saldo de la tarjeta SUBE en los colectivos?

Se aconseja realizar la carga de la tarjeta SUBE el día anterior al viaje. No obstante, los usuarios ya pueden validar las cargas virtuales directamente arriba de todas las unidades de colectivo.