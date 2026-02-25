25 de febrero de 2026
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 25 de febrero

Los corte de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 25 de febrero.

Edemsa
Durante la mañana y tarde de este miércoles 25 de febrero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Guaymallén

  • – En el callejón Ángel Rodríguez; Kilómetro 8. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En la intersección de calle Gabrielli con Paso de Los Andes y zonas aledañas. En el barrio Natania; Luzuriaga. De 8.30 a 12.30 h.

Las Heras

  • – Entre calles Armada Argentina, Emilio Civit, Bufano y Olascoaga; El Resguardo. De 14.30 a 16.30 h.

Luján de Cuyo

  • – Entre calles Armada Argentina, Emilio Civit, Bufano y Olascoaga; El Resguardo. De 14.30 a 16.30 h.

Maipú

  • – En calle Las Carpas, hacia el norte de Falucho; La Primavera. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Víctor Hugo, hacia el sur de Félix Araujo; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Proyectada I346, hacia el sur de Tulumaya; La Primavera. De 9.15 a 13.15 h.

Lavalle

  • – En calle Proyectada I143; La Holanda. De 8.45 a 12.45 h.

Tunuyán

  • – En la Ruta N°92 (ó calle San Martín), entre Los Torreones y Barandica; Campo de Los Andes. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

  • – En calle Administración, entre Guanda y Carril Calise Nacional. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • – En la Ruta Provincial N°175, entre calles Castro y Vieja El Escorial; Las Malvinas. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En la Ruta Nacional N°144, entre calles Las Blancas y Gomensoro; Cuadro Benegas. De 15.00 a 19.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
luz,edemsa,electricidad
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

