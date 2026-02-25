25 de febrero de 2026
Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

El Paso de Agua Negra es una opción en la conectividad entre Chile y San Juan. Conocé el estado del Paso para este miércoles 25 de febrero.

Paso de Agua Negra

Paso de Agua Negra

Foto: Cristian Lozano

Cómo es el Paso Agua Negra en San Juan

Este camino es el punto de unión más alto entre San Juan (Argentina) y la Región de Coquimbo, al norte de Chile y tiene una altitud aproximada de 4.780 metros sobre el nivel del mar, es uno de los pasos más altos del macizo andino y una vía estratégica para la integración regional.

El recorrido combina tramos asfaltados en territorio argentino y sectores de ripio en suelo chileno, con subidas empinadas que exigen vehículos en buen estado y conductores experimentados.

El relieve es montañoso e irregular, con paisajes de gran impacto visual, picos nevados y un entorno de alta montaña que atrae tanto a turistas como a aventureros. Sin embargo, el clima frío, seco y semidesértico, sumado a las temperaturas extremas y los fuertes vientos, condiciona su operatividad. Por estas características, el Paso permanece habilitado de manera estacional y su apertura depende de las condiciones meteorológicas.

Debido a la considerable distancia entre ambas aduanas, se esperará a los viajeros que lleguen para completar sus trámites hasta las 21 horas. El trayecto total desde la ciudad de San Juan hasta Chile tiene una duración aproximada de seis horas.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso de Agua Negra

Se aconseja revisar previamente la documentación obligatoria antes de emprender el viaje y contemplar las particularidades del corredor, ya que se trata de uno de los pasos más altos del país y atraviesa la cordillera. Es importante planificar el cruce en temporada alta, particularmente en diciembre y enero, cuando se incrementa el flujo vehicular y se refuerzan las comisiones de personal en el complejo fronterizo.

Además, es crucial recordar que hay un tramo de la ruta que no está asfaltado, siendo un camino de ripio, especialmente en unos 85 kilómetros de extensión. Hay que tener principal atención en ir con cuidado, tener un vehículo adecuado, parar para enfriar el motor en subidas fuertes y evitar frenar en curvas o pendientes.

