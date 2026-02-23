Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 23 de febrero.

Durante la mañana y tarde de este lunes 23 de febrero , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

Obras de mantenimiento Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 19 de febrero

Obras de mantenimiento Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 20 de febrero

– Entre calles Martín Zapata, Paso de Los Andes, Manuel A. Sáez y Boulogne Sur Mer. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle 9 de Julio entre Necochea y Gral Paz. En calle Las Heras entre 9 de Julio y San Martín. De 7.00 a 8.00 h.

– Entre calles Gran Capitán, Pedro del Castillo, Democracia y José Ingenieros. En calle José Ingenieros, hacia el norte de Lencinas. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Sarmiento, Patricias Mendocinas, Tropero Sosa y Belgrano y áreas adyacentes; Nueva Ciudad. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

– En toda la localidad de Las Cuevas por tareas de mantenimiento integral en Líneas y Transformadores de Media Tensión. De 11.00 a 15.00 h.

Luján de Cuyo

– En calle El Remanso, hacia el este de Ruta Nacional N°40; Anchoris. De 8.30 a 10.30 h.

– En callejón Walker, hacia el este de Terrada; Perdriel. De 11.00 a 13.00 h.

– En la intersección calle Juan José Paso con Acceso Sur y zonas aledañas. En calle Juan José Paso, entre Terrada y Acceso Sur. En la Lateral Este del Acceso Sur, entre Juan José Paso y Malabia; Carrodilla. De 8.45 a 12.45 h.

Embed Mantenimiento Programado #Edemsa

Lunes 23 de Febrero.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/UMqJhf4Ypa — EDEMSA (@Edemsa) February 22, 2026

Maipú

– En el Carril Gómez, entre calles Maza e Italia. En pasaje Giolito. Entre calles Caseros, Italia, Independencia y Carril Gómez; Gutiérrez. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

– En calle La Luz, entre Paso de Los Andes y Los Volcanes, y adyacencias; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

– Entre calles Alberdi, Los Dos Álamos, El Fortín y callejón Sueta; Los Dos Álamos. De 8.00 a 12.00 h.

– Entre calles Otero, Neme, Soitué y Los Claveles; Jaime Prats. De 15.30 a 19.30 h.

– En la Ruta Provincial N°202, entre Los Claveles y Colonia Andes; Jaime Prats. De 8.30 a 11.30 h.

Malargüe

– En la Ruta Nacional N°40, entre parajes El Chacay y La Junta. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

corte de luz Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.