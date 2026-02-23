23 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 23 de febrero

Los corte de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 23 de febrero.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 23 de febrero.

Foto: Yemel Fil
Por Sección Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 23 de febrero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 20 de febrero.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 20 de febrero
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 19 de febrero.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 19 de febrero

Corte de luz en varias zonas:

Ciudad

  • – Entre calles Gran Capitán, Pedro del Castillo, Democracia y José Ingenieros. En calle José Ingenieros, hacia el norte de Lencinas. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En calle 9 de Julio entre Necochea y Gral Paz. En calle Las Heras entre 9 de Julio y San Martín. De 7.00 a 8.00 h.

  • – Entre calles Martín Zapata, Paso de Los Andes, Manuel A. Sáez y Boulogne Sur Mer. De 9.30 a 13.30 h.

Guaymallén

  • – Entre calles Sarmiento, Patricias Mendocinas, Tropero Sosa y Belgrano y áreas adyacentes; Nueva Ciudad. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

  • – En toda la localidad de Las Cuevas por tareas de mantenimiento integral en Líneas y Transformadores de Media Tensión. De 11.00 a 15.00 h.

Luján de Cuyo

  • – En calle El Remanso, hacia el este de Ruta Nacional N°40; Anchoris. De 8.30 a 10.30 h.

  • – En callejón Walker, hacia el este de Terrada; Perdriel. De 11.00 a 13.00 h.

  • – En la intersección calle Juan José Paso con Acceso Sur y zonas aledañas. En calle Juan José Paso, entre Terrada y Acceso Sur. En la Lateral Este del Acceso Sur, entre Juan José Paso y Malabia; Carrodilla. De 8.45 a 12.45 h.

Embed

Maipú

  • – En el Carril Gómez, entre calles Maza e Italia. En pasaje Giolito. Entre calles Caseros, Italia, Independencia y Carril Gómez; Gutiérrez. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

  • – En calle La Luz, entre Paso de Los Andes y Los Volcanes, y adyacencias; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Alberdi, Los Dos Álamos, El Fortín y callejón Sueta; Los Dos Álamos. De 8.00 a 12.00 h.

  • – Entre calles Otero, Neme, Soitué y Los Claveles; Jaime Prats. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En la Ruta Provincial N°202, entre Los Claveles y Colonia Andes; Jaime Prats. De 8.30 a 11.30 h.

Malargüe

  • – En la Ruta Nacional N°40, entre parajes El Chacay y La Junta. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
corte de luz
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 18 de febrero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 16 de febrero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este domingo 15 de febrero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este sábado 14 de febrero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 13 de febrero

Con un acto fundacional, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa formalizó su llegada a San Rafael

¿Ovnis en Mendoza? Malargüe avanza con una ruta turística inspirada en este fenómeno

Lavalle coronó a Micaela Canselmo como su nueva reina de la Vendimia 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes 23 de febrero en Mendoza
el clima

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes 23 de febrero en Mendoza

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy  domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero.
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero

Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2416 y números ganadores del domingo 22 de febrero

Cornejo y Allasino festejaron en las elecciones 2026.
Elecciones 2026

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza festeja: ganó en tres de los seis municipios

Quiénes festejaron y quiénes se fueron derrotados este domingo.
Análisis

Ganadores y perdedores de una elección que el mendocino ignoró, pero dejó señales políticas fuertes