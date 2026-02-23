Con un acto fundacional, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa formalizó su llegada a San Rafael

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) avanzó en su proceso de expansión territorial con la realización del acto fundacional de su sede en San Rafael , llevado a cabo este sábado 21 de febrero en la Catedral San Rafael Arcángel.

El encuentro marcó la conformación formal de ACDE San Rafael , que se suma a la red de sedes que la institución mantiene en distintas regiones del país. La nueva comisión local quedó integrada por Javier Giunchi , como presidente; Lucas Galla, vicepresidente; y Federico Stokic, secretario.

Celebración Lavalle coronó a Micaela Canselmo como su nueva reina de la Vendimia 2026

Mirando al cielo ¿Ovnis en Mendoza? Malargüe avanza con una ruta turística inspirada en este fenómeno

Desde este espacio, los referentes asumieron el compromiso de impulsar actividades vinculadas al análisis y la reflexión sobre la actividad empresaria y dirigencial , con foco en el desarrollo local y el fortalecimiento institucional.

La jornada contó con la participación de dirigentes de distintas sedes de ACDE, lo que reafirmó el carácter federal de la organización y su modalidad de trabajo. Entre los presentes estuvieron:

El encuentro marcó la conformación formal de la sede local de ACDE.

Silvia Bulla , presidente de ACDE Argentina;

, presidente de ACDE Argentina; María Elena Critto , coordinadora de ACDE Federación;

, coordinadora de ACDE Federación; Marcelo Pieralisi , presidente de ACDE Mendoza;

, presidente de ACDE Mendoza; Eduardo Sancho , vicepresidente de ACDE Mendoza;

, vicepresidente de ACDE Mendoza; Azucena Luna , presidente de ACDE Catamarca;

, presidente de ACDE Catamarca; Fedora Viviani, presidente de ACDE Tucumán.

Como parte de las actividades, se celebró una misa en la Catedral de San Rafael, a cargo del administrador apostólico local, monseñor Marcelo Mazzitelli.

Sobre ACDE

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa es una entidad integrada por ejecutivos, empresarios, emprendedores y profesionales independientes que participan a título personal "con el objetivo de construir un ámbito de análisis y reflexión de la temática empresarial a la luz de los valores cristianos".

Su actividad se centra en la generación de espacios de intercambio, análisis y formación vinculados a la temática empresaria, el liderazgo y la responsabilidad social, con presencia en distintas provincias del país.