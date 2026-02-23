Con un acto fundacional, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa formalizó su llegada a San Rafael

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) avanzó en su proceso de expansión territorial con la realización del acto fundacional de su sede en San Rafael, llevado a cabo este sábado 21 de febrero en la Catedral San Rafael Arcángel.
La jornada reunió a dirigentes de ACDE de distintas regiones del país y marcó la creación de un nuevo espacio institucional en el sur mendocino.
El encuentro marcó la conformación formal de ACDE San Rafael, que se suma a la red de sedes que la institución mantiene en distintas regiones del país. La nueva comisión local quedó integrada por Javier Giunchi, como presidente; Lucas Galla, vicepresidente; y Federico Stokic, secretario.
Desde este espacio, los referentes asumieron el compromiso de impulsar actividades vinculadas al análisis y la reflexión sobre la actividad empresaria y dirigencial, con foco en el desarrollo local y el fortalecimiento institucional.
La jornada contó con la participación de dirigentes de distintas sedes de ACDE, lo que reafirmó el carácter federal de la organización y su modalidad de trabajo. Entre los presentes estuvieron:
Como parte de las actividades, se celebró una misa en la Catedral de San Rafael, a cargo del administrador apostólico local, monseñor Marcelo Mazzitelli.
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa es una entidad integrada por ejecutivos, empresarios, emprendedores y profesionales independientes que participan a título personal "con el objetivo de construir un ámbito de análisis y reflexión de la temática empresarial a la luz de los valores cristianos".
Su actividad se centra en la generación de espacios de intercambio, análisis y formación vinculados a la temática empresaria, el liderazgo y la responsabilidad social, con presencia en distintas provincias del país.