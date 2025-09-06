Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 6 de septiembre de 2025

Con el nuevo esquema sin cepo, el dólar opera entre $1.000 y $1.400, sin tope mensual y sin recargo del 30% para personas físicas.

Foto: NA
A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, sábado 6 de septiembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.350;
  • Para la venta a $1.370.

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, sábado 6 de septiembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.375,90 para la compra;
  • A $1.376,31 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • $1.384,98 para la compra;
  • $1.387,11 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.735,50 para la compra;
  • A $1.787,50 para la venta.
A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, sábado 6 de septiembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.545 para la compra;
  • En $1.620 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $963,90 para la compra;
  • A $964,65 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

