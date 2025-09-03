Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 3 de septiembre de 2025

Con el nuevo esquema sin cepo, el dólar opera entre $1.000 y $1.400, sin tope mensual y sin recargo del 30% para personas físicas.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 3 de septiembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 3 de septiembre de 2025

Foto: Yemel Fil
Lee además
La exvicepresidenta apuntó nuevamente contra el programa cambiario del gobierno
En redes

Cristina Kirchner cruzó a Milei por la política económica: "¡La vas a chocar mal!"
Por qué el Gobierno sale al mercado de cambios y abandona la libre flotación del dólar
Intervención

Por qué el Gobierno sale al mercado de cambios y abandona la libre flotación del dólar

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.340;
  • Para la venta a $1.360.

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.368,43 para la compra;
  • A $1.368,85 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • $1.367,87 para la compra;
  • $1.371,71 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.735,50 para la compra;
  • A $1.787,50 para la venta.
PLACA-MONEDA-EXTRANJERA 2 SEPTIEMBRE

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.545 para la compra;
  • En $1.620 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $713 para la compra;
  • A $1.402 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 2 de septiembre de 2025

Con el propósito de contener el dólar, el Gobierno intervendrá en el mercado de cambios

El mercado arranca septiembre con el dólar en alza y un fuerte desafío al Gobierno

Fuerte salto del dólar en el inicio de septiembre y a días de las elecciones en Buenos Aires

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 1 de septiembre de 2025

Carlos Melconian y un pronóstico inquietante sobre el dólar: "Es insostenible"

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 31 de agosto de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 30 de agosto de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
La Justicia de Estados Unidos volvió a negar un planteo de Argentina
Nuevo revés

La jueza Preska rechazó un nuevo planteo argentino en el juicio por YPF en Nueva York

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador
INVERSIÓN

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

Te Puede Interesar

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana.
Temporal

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana

Por Cecilia Zabala
Grave accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
demoras en el tránsito

Trece heridos tras un accidente vial entre colectivos en pleno centro

Por Pablo Segura
Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Por Sitio Andino Policiales