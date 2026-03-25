25 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Robo

Ahora en la Sexta Sección: otro importante robo en una casa

Una mujer de 70 años denunció un robo millonario de su casa, en plena Ciudad de Mendoza. No hay detenidos.

Importante robo en plena Ciudad de Mendoza.&nbsp;

Importante robo en plena Ciudad de Mendoza. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

A horas de perpetrarse un robo millonario en una casa de Maipú, ahora se sumó un hecho similar en una vivienda de la Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza, donde un grupo de delincuentes sustrajo unos 7.000 dólares y medio millón de pesos en efectivo.

El robo ocurrió cerca de la medianoche de este martes en una casa ubicada sobre Rodríguez al 2.800 de la Sexta Sección, en plena Ciudad de Mendoza.

Lee además
El robo ocurrió este martes en Lemos al 500 de Maipú.

Robaron una fortuna en una casa de Maipú

detuvieron a dos hombres por robo de cables en el metrotranvia

Detuvieron a dos hombres por robo de cables en el Metrotranvía

Allí vive una mujer de 70 años quien denunció que al abandonar por algunas horas el hogar, fue víctima del robo del dinero, que correspondía a ahorros de toda su vida.

Una mujer denunció un importante robo en su casa de Ciudad

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, la víctima había salido de su casa en horas de la tarde y regresó cerca de la medianoche.

Al ingresar encontró toda su casa revuelta y rápidamente confirmó que había sido víctima de un robo. En la denuncia aseguró que los ladrones se alzaron con 7.000 dólares y $500.000 en efectivo.

Tras el llamado correspondiente al 911, en la escena del robo trabajaron efectivos de investigaciones, y policías de la jurisdicción.

Fuentes policiales dijeron que la damnificada, en medio de la angustia por lo ocurrido, prefirió no aceptar el trabajo de Científica en el lugar. El caso quedó en manos de la fiscalía de robos y hurtos. Por el momento no hay detenidos.

Este martes por la noche, en Maipú, ocurrió un hecho similar, donde un grupo de delincuentes irrumpió en una casa aprovechando que el dueño había salido por algunas horas, para sustraer unos 30.000 dólares y $800.000 en efectivo, entre otros objetos de valor.

Temas
Seguí leyendo

Golpe comando: diez ladrones robaron motos de una playa municipal

Video: le quisieron robar el auto, disparó 10 veces para defenderse e hirió a uno de los asaltantes

El olfato de Sky no falló: así ubicó el perro de la Policía a un sospechoso tras un robo en Godoy Cruz

Tiene 92 años, entraron a su casa en San Martín y le robaron dinero y joyas

Se robó un auto en la Sexta Sección, lo dejó tirado y lo atraparon en horas

En San Rafael delincuentes atacan otra vez: crece la bronca en la zona universitaria

Un robo terminó con un grave accidente vial: mirá el video del choque

Imputaron a un menor en Malargüe tras la investigación por robo en banda

LO QUE SE LEE AHORA
El robo ocurrió este martes en Lemos al 500 de Maipú.

Robaron una fortuna en una casa de Maipú

Las Más Leídas

El robo ocurrió este martes en Lemos al 500 de Maipú.

Robaron una fortuna en una casa de Maipú

Sismo en Mendoza con epicentro en San Rafael.

Tembló en Mendoza en el feriado nacional: donde fue el epicentro

Grave accidente vial complica el tránsito en el Acceso Sur de Godoy Cruz.

Volcó un camión en el Acceso Sur: hay demoras en el tránsito

Día de la Memoria: con las calles repletas, Mendoza gritó Nunca Más

Mendoza marchó por la Memoria: miles en las calles y un reclamo que sigue vigente

Crisis de los productores en San Rafael. video

Impactante testimonio desde San Rafael: cosecha con su esposa para sobrevivir