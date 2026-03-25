Ahora en la Sexta Sección: otro importante robo en una casa

A horas de perpetrarse un robo millonario en una casa de Maipú, ahora se sumó un hecho similar en una vivienda de la Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza, donde un grupo de delincuentes sustrajo unos 7.000 dólares y medio millón de pesos en efectivo.

El robo ocurrió cerca de la medianoche de este martes en una casa ubicada sobre Rodríguez al 2.800 de la Sexta Sección, en plena Ciudad de Mendoza.

Allí vive una mujer de 70 años quien denunció que al abandonar por algunas horas el hogar, fue víctima del robo del dinero, que correspondía a ahorros de toda su vida.

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, la víctima había salido de su casa en horas de la tarde y regresó cerca de la medianoche.

Al ingresar encontró toda su casa revuelta y rápidamente confirmó que había sido víctima de un robo. En la denuncia aseguró que los ladrones se alzaron con 7.000 dólares y $500.000 en efectivo.

Tras el llamado correspondiente al 911, en la escena del robo trabajaron efectivos de investigaciones, y policías de la jurisdicción.

Fuentes policiales dijeron que la damnificada, en medio de la angustia por lo ocurrido, prefirió no aceptar el trabajo de Científica en el lugar. El caso quedó en manos de la fiscalía de robos y hurtos. Por el momento no hay detenidos.

Este martes por la noche, en Maipú, ocurrió un hecho similar, donde un grupo de delincuentes irrumpió en una casa aprovechando que el dueño había salido por algunas horas, para sustraer unos 30.000 dólares y $800.000 en efectivo, entre otros objetos de valor.