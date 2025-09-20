Un River muleto juega un duelo chivo ante Atlético Tucumán: hora y dónde verlo

Gallardo piensa en Palmeiras y reserva a los titulares de River frente a Atlético Tucumán.

River Plate dejó atrás la derrota frente a Palmeiras en el Monumental y ya tiene la mente puesta en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Por eso, Marcelo Gallardo decidió presentar un equipo completamente alternativo este sábado contra Atlético Tucumán, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.

River y la prioridad absoluta: la Copa Libertadores El calendario le juega una mala pasada a River, que lidera el Grupo B del Clausura pero debe cuidar a sus figuras para el duelo en Brasil. La decisión del Muñeco es clara: el choque con Palmeiras es el partido más importante del año y ningún titular arriesgará minutos en Tucumán.

En la lista de convocados abundan juveniles como Juan Cruz Meza, Bautista Dadín, Santiago Lencina y Agustín de la Cuesta, quienes podrían tener su oportunidad desde el arranque. Incluso Ian Subiabre, en plena negociación por su renovación, se perfila como alternativa. La idea de Gallardo es darle rodaje a los pibes mientras protege a sus referentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1969235066413822240&partner=&hide_thread=false ¡HOY JUEGA RIVER! pic.twitter.com/mhPUM8Zd0q — River Plate (@RiverPlate) September 20, 2025 River vs Atlético Tucumán: probable formación y contexto del Clausura Pese a que Deportivo Riestra lo sigue de cerca en la tabla, River mantiene un margen importante para clasificar a las instancias decisivas. Aun así, buscará sumar en el Monumental José Fierro con un equipo suplente que también tendrá nombres de experiencia como Milton Casco y Jeremías Ledesma en el arco.

La probable formación del Millonario sería: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Juan Cruz Meza, Bautista Dadín, Agustín de la Cuesta; Santiago Lencina, Ian Subiabre y Miguel Borja. Con esta estrategia, Gallardo envía un mensaje claro: toda la energía está puesta en el partido del miércoles en Brasil, donde River deberá revertir la serie frente a Palmeiras si quiere seguir soñando con la Copa Libertadores 2025.