¡Insólito! Este jugador de la Selección de Brasil siempre jugó con un apellido diferente

Un futbolista de la Selección de Brasil reveló que jugó toda su carrera de fútbol con un apellido distinto. Mirá en esta nota cómo surgió este curioso error.

En una entrevista con One Football, el mediocampista del Manchester United y la Selección de Brasil, Casemiro, confirmó que durante toda su carrera de fútbol utilizó un apellido diferente. En esta nota, te contamos todos los detalles de esta sorprendente revelación.

casemiro
Sorprendente revelación: Casemiro usó otro apellido toda su carrera

En una charla reciente, el exjugador del Real Madrid explicó que su nombre completo es Carlos Henrique Casimiro, y que la forma en que apareció en las camisetas fue un error que él decidió mantener.

"Me llamo Carlos Henrique Casimiro, con ‘i’, no Casemiro", contó el volante del Manchester United, refiriéndose a cómo surgió esta curiosa situación que lo acompañó durante toda su carrera.

casemiro (2)
Casemiro en el Manchester United

Casemiro en el Manchester United

El origen del equívoco se remonta a un partido en sus primeros años en San Pablo. “Recuerdo que jugué un encuentro y el club escribió mal mi nombre, con ‘e’”, relató el brasileño de 33 años.

Aquel partido fue especial para él, no por el error, sino por su rendimiento. “Jugué muy bien y, como soy un poco supersticioso, pensé: ‘No hay necesidad de corregirlo, déjenlo así, las cosas van bien’”, confesó entre risas.

Desde entonces, aunque el nombre no era el correcto, Casemiro decidió no modificarlo. “Así que el nombre se quedó, pero mi verdadero nombre es Carlos Henrique Casimiro. Fue un error en un partido, ¡y terminó quedando para siempre!”, concluyó. / TyC Sports

