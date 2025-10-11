11 de octubre de 2025
Sitio Andino
Atletismo mendocino hoy: quiénes mandan en pista y montaña, por qué crecen y qué falta para explotar

El Atletismo de la provincia de Mendoza vive un gran momento en pista, calle y trail. Conocé sus claves, logros, desafíos y el futuro que se viene.

El Atletismo local tiene a grandes referentes.

El Atletismo local tiene a grandes referentes.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Atletismo de la provincia de Mendoza atraviesa uno de los momentos más destacados de su historia reciente. Jóvenes promesas logran títulos nacionales en pista, los corredores de trail compiten a nivel mundial y los fondistas de calle firman marcas históricas. El talento, la preparación y un entorno natural privilegiado, con altura y paisajes únicos, explican este auge.

Sin embargo, el crecimiento deportivo convive con desafíos estructurales: la falta de una pista moderna, recursos económicos limitados y dificultades logísticas para competir en el exterior. En diálogo con este medio, Tino Correas, responsable y referente del atletismo en Mendoza, analiza el presente y apunta a lo que falta para que la provincia dé un salto definitivo.

“Mendoza tiene talento en el Atletismo y un entorno perfecto”

La realidad actual es excelente. En pista tenemos un recambio firme, con jóvenes campeones nacionales y presencia en torneos sudamericanos. En montaña el nivel es altísimo gracias a la geografía, y en calle cada vez vemos corredores más competitivos y con marcas destacadas”, explicó Correas.

El dirigente subrayó que este auge no es casual: “La geografía y la altura nos favorecen mucho. Tenemos paisajes que inspiran y permiten entrenamientos completos. Además, hay una cultura runner muy fuerte, entrenadores cada vez más capacitados y referentes que motivan a nuevas generaciones”.

Preparación y resultados en el Atletismo que marcan un camino

Correas detalló que la preparación varía según la especialidad: “En pista se trabaja sobre velocidad, técnica y precisión; cada centésima cuenta. En montaña predomina la resistencia, la fuerza y la adaptación a terrenos técnicos y de altura. Mentalmente, el trail exige gestionar esfuerzos largos; la pista demanda concentración máxima y ejecución perfecta”, precisó.

Entre los logros recientes, el pope del deporte destacó: “Las medallas sudamericanas de Yanina Pinti y Federico Cremaschi, el triunfo de Alejandro Barsotti en la Maratón de Mendoza, el récord y clasificación mundial de Eulalio Erario en A Pampa Traviesa y el récord máster de Herraiz son hitos enormes. También sobresalen Pía Carayol y Laureano Quiroga en el Mundial de trail, y muchos juveniles campeones nacionales”.

Mujeres, eventos y un futuro que entusiasma en el Atletismo

El crecimiento femenino es otro signo de la evolución: “Cada vez hay más mujeres en pista, calle y trail, logrando podios y récords. La visibilidad de grandes corredoras y la organización de eventos inclusivos impulsaron un cambio enorme”, subrayó.

También remarcó la importancia de las competencias locales: “Los eventos de calle, los meetings de pista y las pruebas de montaña son la base. Motivan a empezar, crean comunidad, dan experiencia competitiva y son el primer escalón hacia el alto rendimiento nacional e internacional”, manifestó.

Falta de infraestructura y apoyo: el gran desafío del Atletismo

Pese a los logros, Correas fue claro sobre lo que falta: “Necesitamos una pista de atletismo moderna y recursos para sostener el alto rendimiento. Falta apoyo económico, logística para competir afuera y una red sólida de salud deportiva. El talento existe; sin infraestructura es difícil consolidarse”, agregó.

Un futuro que puede ser histórico para el Atletismo

Al proyectar el camino a cinco años, se mostró optimista: “Si logramos renovar la pista y sumar respaldo institucional y privado, Mendoza puede tener mejores marcas, más jóvenes en selecciones, un crecimiento femenino sostenido y un trail con proyección internacional. El potencial es enorme; solo hace falta acompañarlo”, concluyó.

