Atletismo mendocino hoy: quiénes mandan en pista y montaña, por qué crecen y qué falta para explotar

El Atletismo de la provincia de Mendoza atraviesa uno de los momentos más destacados de su historia reciente. Jóvenes promesas logran títulos nacionales en pista , los corredores de trail compiten a nivel mundial y los fondistas de calle firman marcas históricas. El talento , la preparación y un entorno natural privilegiado , con altura y paisajes únicos , explican este auge.

Sin embargo, el crecimiento deportivo convive con desafíos estructurales: la falta de una pista moderna , recursos económicos limitados y dificultades logísticas para competir en el exterior. En diálogo con este medio, Tino Correas , responsable y referente del atletismo en Mendoza , analiza el presente y apunta a lo que falta para que la provincia dé un salto definitivo .

“ La realidad actual es excelente . En pista tenemos un recambio firme , con jóvenes campeones nacionales y presencia en torneos sudamericanos. En montaña el nivel es altísimo gracias a la geografía, y en calle cada vez vemos corredores más competitivos y con marcas destacadas”, explicó Correas .

El dirigente subrayó que este auge no es casual: “La geografía y la altura nos favorecen mucho. Tenemos paisajes que inspiran y permiten entrenamientos completos. Además, hay una cultura runner muy fuerte , entrenadores cada vez más capacitados y referentes que motivan a nuevas generaciones”.

Preparación y resultados en el Atletismo que marcan un camino

Correas detalló que la preparación varía según la especialidad: “En pista se trabaja sobre velocidad, técnica y precisión; cada centésima cuenta. En montaña predomina la resistencia, la fuerza y la adaptación a terrenos técnicos y de altura. Mentalmente, el trail exige gestionar esfuerzos largos; la pista demanda concentración máxima y ejecución perfecta”, precisó.

Entre los logros recientes, el pope del deporte destacó: “Las medallas sudamericanas de Yanina Pinti y Federico Cremaschi, el triunfo de Alejandro Barsotti en la Maratón de Mendoza, el récord y clasificación mundial de Eulalio Erario en A Pampa Traviesa y el récord máster de Herraiz son hitos enormes. También sobresalen Pía Carayol y Laureano Quiroga en el Mundial de trail, y muchos juveniles campeones nacionales”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1973378363491315803&partner=&hide_thread=false #Mendoza late al ritmo del #atletismo: jóvenes brillan en pista con títulos nacionales, el trail conquista el mundo con figuras como Erario, Pinti y Cremaschi, y cada vez más mujeres pisan fuerte en calle y montaña. #AtletismoMza #TrailRunning pic.twitter.com/utVUKS06bS — Sebastián Colucci (@MSColucci) October 1, 2025

Mujeres, eventos y un futuro que entusiasma en el Atletismo

El crecimiento femenino es otro signo de la evolución: “Cada vez hay más mujeres en pista, calle y trail, logrando podios y récords. La visibilidad de grandes corredoras y la organización de eventos inclusivos impulsaron un cambio enorme”, subrayó.

También remarcó la importancia de las competencias locales: “Los eventos de calle, los meetings de pista y las pruebas de montaña son la base. Motivan a empezar, crean comunidad, dan experiencia competitiva y son el primer escalón hacia el alto rendimiento nacional e internacional”, manifestó.

atletismo (3)

Falta de infraestructura y apoyo: el gran desafío del Atletismo

Pese a los logros, Correas fue claro sobre lo que falta: “Necesitamos una pista de atletismo moderna y recursos para sostener el alto rendimiento. Falta apoyo económico, logística para competir afuera y una red sólida de salud deportiva. El talento existe; sin infraestructura es difícil consolidarse”, agregó.

Un futuro que puede ser histórico para el Atletismo

Al proyectar el camino a cinco años, se mostró optimista: “Si logramos renovar la pista y sumar respaldo institucional y privado, Mendoza puede tener mejores marcas, más jóvenes en selecciones, un crecimiento femenino sostenido y un trail con proyección internacional. El potencial es enorme; solo hace falta acompañarlo”, concluyó.