Campaña contra la caza furtiva: Mendoza llama a la comunidad a proteger la biodiversidad

El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza, llevó adelante operativos nocturnos de control y fiscalización en San Martín, Santa Rosa y Lavalle.
Desde el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza se promueve la denuncia ciudadana y la sensibilización sobre el impacto de la caza furtiva.
Los operativos para prevenir la caza furtiva siguen adelante con el objetivo de preservar la fauna nativa. El Departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque llevó adelante un operativo de controles preventivos durante la noche en rutas y zonas rurales de los departamentos de San Martín, Santa Rosa y Lavalle.
“Con estas tareas en campo se pretendió seguir generando conciencia ambiental y poner en valor la conservación de la fauna silvestre protegida de nuestra provincia”, destacó el director de Biodiversidad, Ignacio Haudet.
Desde el Ministerio de Energía y Ambiente recordaron que la caza ilegal constituye una amenaza directa para la biodiversidad mendocina, ya que reduce poblaciones de especies autóctonas —incluidas algunas en situación de riesgo— y altera el equilibrio de los ecosistemas al afectar eslabones clave de la cadena trófica.
“Los controles preventivos y la visibilidad de la autoridad operaron como un factor de disuasión, frustrando eventuales circuitos de captura y comercialización clandestina”, agregó Haudet.
La captura, tenencia y comercialización de fauna autóctona se encuentra penada por la Ley Nacional 22421 y por las regulaciones provinciales aplicables, con sanciones económicas significativas.
El Ministerio también advirtió que la extracción y el manejo inadecuado de animales silvestres pueden favorecer situaciones de estrés y la transmisión de enfermedades zoonóticas, con potencial impacto en la salud humana.
Los operativos se realizaron con enfoque preventivo, reforzando la coordinación interinstitucional y la presencia estatal en horarios y sectores de mayor vulnerabilidad. La información relevada alimentará acciones de fiscalización futuras y campañas de sensibilización comunitaria.
Las personas que deseen brindar información sobre ejemplares de fauna silvestre heridos, denunciar casos de caza, tenencia o comercio ilegal pueden comunicarse al 261 750 3417, de lunes a viernes, de 08.00 a 13.00 horas.
También pueden escribir a [email protected].
Es posible realizar un reporte en ticketsform.mendoza.gov.ar o llamar al 911 solicitando la intervención de la Policía de Seguridad Rural.