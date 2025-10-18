Campaña contra la caza furtiva: Mendoza llama a la comunidad a proteger la biodiversidad

Campaña contra la caza furtiva en departamentos de Mendoza.

El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza , a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza , llevó adelante operativos nocturnos de control y fiscalización en San Martín, Santa Rosa y Lavalle .

Los operativos para prevenir la caza furtiva siguen adelante con el objetivo de preservar la fauna nativa . El Departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque llevó adelante un operativo de controles preventivos durante la noche en rutas y zonas rurales de los departamentos de San Martín, Santa Rosa y Lavalle.

“Con estas tareas en campo se pretendió seguir generando conciencia ambiental y poner en valor la conservación de la fauna silvestre protegida de nuestra provincia” , destacó el director de Biodiversidad, Ignacio Haudet.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente recordaron que la caza ilegal constituye una amenaza directa para la biodiversidad mendocina, ya que reduce poblaciones de especies autóctonas —incluidas algunas en situación de riesgo— y altera el equilibrio de los ecosistemas al afectar eslabones clave de la cadena trófica .

“Los controles preventivos y la visibilidad de la autoridad operaron como un factor de disuasión, frustrando eventuales circuitos de captura y comercialización clandestina”, agregó Haudet.

Contra la caza furtiva

La captura, tenencia y comercialización de fauna autóctona se encuentra penada por la Ley Nacional 22421 y por las regulaciones provinciales aplicables, con sanciones económicas significativas.

El Ministerio también advirtió que la extracción y el manejo inadecuado de animales silvestres pueden favorecer situaciones de estrés y la transmisión de enfermedades zoonóticas, con potencial impacto en la salud humana.

Los operativos se realizaron con enfoque preventivo, reforzando la coordinación interinstitucional y la presencia estatal en horarios y sectores de mayor vulnerabilidad. La información relevada alimentará acciones de fiscalización futuras y campañas de sensibilización comunitaria.

Las personas que deseen brindar información sobre ejemplares de fauna silvestre heridos, denunciar casos de caza, tenencia o comercio ilegal pueden comunicarse al 261 750 3417, de lunes a viernes, de 08.00 a 13.00 horas.

También pueden escribir a [email protected].

Es posible realizar un reporte en ticketsform.mendoza.gov.ar o llamar al 911 solicitando la intervención de la Policía de Seguridad Rural.