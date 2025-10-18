18 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Control y fiscalización

Campaña contra la caza furtiva: Mendoza llama a la comunidad a proteger la biodiversidad

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza se promueve la denuncia ciudadana y la sensibilización sobre el impacto de la caza furtiva.

Campaña contra la caza furtiva en departamentos de Mendoza.

Campaña contra la caza furtiva en departamentos de Mendoza.

Los operativos para prevenir la caza furtiva siguen adelante con el objetivo de preservar la fauna nativa. El Departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque llevó adelante un operativo de controles preventivos durante la noche en rutas y zonas rurales de los departamentos de San Martín, Santa Rosa y Lavalle.

Lee además
Todos los objetos fueron secuestrados y se iniciaron las actuaciones correspondientes 
Operativo en San Rafael

Caza furtiva en Monte Comán: la Policía Rural desarticuló maniobras y rescatan restos de puma
La misteriosa desaparición de un científico argentino moviliza a Alemania
Parte del CONICET

La misteriosa desaparición de un científico argentino moviliza a Alemania
Embed - https://mza-dicaws-portal-uploads-media-prod.s3.amazonaws.com/prensa/uploads/2025/10/WhatsApp-Image-2025-10-17-at-9.36.09-AM-1.jpeg

Conservación de la fauna silvestre protegida en Mendoza

“Con estas tareas en campo se pretendió seguir generando conciencia ambiental y poner en valor la conservación de la fauna silvestre protegida de nuestra provincia”, destacó el director de Biodiversidad, Ignacio Haudet.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente recordaron que la caza ilegal constituye una amenaza directa para la biodiversidad mendocina, ya que reduce poblaciones de especies autóctonas —incluidas algunas en situación de riesgo— y altera el equilibrio de los ecosistemas al afectar eslabones clave de la cadena trófica.

“Los controles preventivos y la visibilidad de la autoridad operaron como un factor de disuasión, frustrando eventuales circuitos de captura y comercialización clandestina”, agregó Haudet.

image

Contra la caza furtiva

La captura, tenencia y comercialización de fauna autóctona se encuentra penada por la Ley Nacional 22421 y por las regulaciones provinciales aplicables, con sanciones económicas significativas.

El Ministerio también advirtió que la extracción y el manejo inadecuado de animales silvestres pueden favorecer situaciones de estrés y la transmisión de enfermedades zoonóticas, con potencial impacto en la salud humana.

Los operativos se realizaron con enfoque preventivo, reforzando la coordinación interinstitucional y la presencia estatal en horarios y sectores de mayor vulnerabilidad. La información relevada alimentará acciones de fiscalización futuras y campañas de sensibilización comunitaria.

Las personas que deseen brindar información sobre ejemplares de fauna silvestre heridos, denunciar casos de caza, tenencia o comercio ilegal pueden comunicarse al 261 750 3417, de lunes a viernes, de 08.00 a 13.00 horas.

También pueden escribir a [email protected].

Es posible realizar un reporte en ticketsform.mendoza.gov.ar o llamar al 911 solicitando la intervención de la Policía de Seguridad Rural.

Temas
Seguí leyendo

Manejaba ebrio, chocó y terminó detenido en Godoy Cruz

Un impactante accidente en San Rafael dejó a un conductor grave

Guaymallén: motociclista terminó gravemente herido tras chocar con una camioneta

Golpe al narcotráfico en Mendoza: cuatro detenidos y droga incautada

Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido

General Alvear: un profesor fue denunciado por atacar con un destornillador a un alumno dentro de una escuela

El Ministerio Público Fiscal lanzó "Amalia", su nuevo portal digital de gestión de personal

Mega operativo de la Policía de Mendoza en Tunuyán: los detalles

LO QUE SE LEE AHORA
Golpe al narcotráfico en Mendoza: cuatro detenidos y droga incautada
Operativos

Golpe al narcotráfico en Mendoza: cuatro detenidos y droga incautada

Las Más Leídas

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre

Damián Di Pace: La provincia de Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante
Desarrollo y desafíos

Damián Di Pace: "Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante"

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Godoy Cruz en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Godoy Cruz en octubre 2025

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Maipú en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Maipú en octubre 2025

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre

Te Puede Interesar

Los ternados de la edición 2025.
Reconocimientos

Protagonistas hoy, líderes mañana: el reconocimiento del CEM a las nuevas generaciones

Por Marcelo López Álvarez
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Qué pasará con las clases en Mendoza luego de las elecciones del 26 de octubre.
DGE

Qué pasará con las clases en Mendoza luego de las elecciones del 26 de octubre

Por Natalia Mantineo