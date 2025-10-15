16 de octubre de 2025
Por segunda vez en el año, se incendió una chacarita en San Rafael

Se trata del mismo predio que en mayo había sufrido por las llamas, hoy nuevamente se prendió fuego. Qué pasó.

Este miércoles, un predio ubicado en el departamento de San Rafael se incendió y el viento Zonda colaboró para que las llamas se extendieran. Se trata de la segunda vez en el año que el mismo espacio sufre por las llamas.

Cerca de las 20.30 el foco ígneo era pequeño pero las ráfagas empeoraron la situación. Esta tarde, las clases fueron suspendidas debido a la intensidad del viento Zonda, que fue el enemigo de los bomberos.

Chacarita se incendia por segunda vez en San Rafael

El hecho sucedió en la parte trasera de una chacarita ubicada en avenida Los Sauces y Lisandro de la Torre. Las llamas asustaron a los vecinos, dado que en un momento superaban los dos metros de altura.

Además del viento, la maleza seca ayudó a que el foco ígneo creciera. Sin embargo, cerca de las 21.30 el fuego había sido controlado, y los brigadistas realizaban la guardia de cenizas, para evitar que volviera a encenderse.

