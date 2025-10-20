Dónde voto en Guaymallén: consultá el padrón electoral

El domingo 26 de octubre se celebrarán en todo el país las elecciones 2025, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación. En nuestra provincia, además, se votará para renovar legisladores provinciales y concejales en los municipios que unificaron sus comicios. Si sos de Guaymallén enterate dónde votás.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón electoral definitivo, donde los ciudadanos pueden consultar el establecimiento y la mesa que les corresponde para votar en las elecciones legislativas.
Hacé clic en la opción Dónde voto y aparecerán los datos correspondientes.
En todos los casos, si la persona no aparece registrada, en pantalla se informará la ausencia, lo que puede deberse a cambios no actualizados (como domicilio o rehabilitaciones). En esas situaciones, el ciudadano debe dirigirse a la Secretaría Electoral de su distrito para verificar su situación o presentar un reclamo.
Cabe destacar que los electores que cumplan los 16 años de edad hasta el 26 de octubre están habilitados para sufragar en estos comicios, aunque deben figurar en el padrón. Caso contrario, no podrán votar y serán incorporados en el próximo proceso electoral.
Qué se vota en Guaymallén en las Elecciones 2025
El 26 de octubre, la ciudadanía mendocina deberá elegir cinco diputados nacionales (la mitad de sus representantes en la Cámara Baja de la Nación).
Asimismo, se votará:
24 diputados y 19 senadores provinciales, distribuidos en los cuatro distritos electorales:
Seis senadores provinciales titulares y ocho diputados provinciales titulares por la Primera Sección Electoral (Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle).
Cinco senadores y seis diputados por la Segunda Sección Electoral (San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz).
Cuatro senadores y cinco diputados por la Tercera Sección Electoral (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato).
Cuatro senadores y cinco diputados por la Cuarta Sección Electoral (San Rafael, General Alvear y Malargüe).
La mitad de los concejales en doce departamentos: Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe. En tanto que en los municipios que desdoblaron, las elecciones por los Concejos Deliberantes se realizarán el 22 de febrero de 2026 (Rivadavia, San Rafael, Maipú, Santa Rosa, La Paz y Luján de Cuyo).
Además, en estas elecciones 2025, en el Concejo Deliberante de Guaymallén, se elegirán seis concejales.
Cómo se vota en las Elecciones 2025 en Guaymallén
Las elecciones legislativas 2025 serán las primeras en que se usará la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, según el modelo que comenzó a utilizarse en Mendoza en 2023 para las votaciones provinciales.
Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Gabriel Pradines, Estefanía Correa, Carlos Gómez, Cintia Salas, Eduardo Tourres, Alejandra Rodríguez.
Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Silvia Donati, Luis Antonio Giménez, Fabricio David Lucero, Adriana Ruth Tixeira, Florencia Triviño, Santiago Navarra.
Partido de los Jubilados: Luis Antonio Pérez, Patricia Rivero, Carlos Ortega, Carola Paéz Dupaus, José Meglioli, Melisa Pelayes.
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Guaymallén
El concejo guaymallino tiene 12 bancas: 8 de Cambia Mendoza, 2 de La Unión Mendocina, 1 de Mejor Mendoza (ex Partido Verde) y 1 del PJ (Frente de Todos).
De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 5 bancas de la UCR (la de Juana Allende, Matías Fernández, Florencia Triviño, Miqueas Burgoa y Jonathan Mazuela) y 1 del PJ (José Pozzoli).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Ezequiel Genovese, Verónica Cancela y Cristina Vargas (Cambia Mendoza), Sonia Sedano y Exequiel Morales (La Unión Mendocina) y Pedro Bastías (Mejor Mendoza).
Candidatos en la Primera Sección Electoral
Senadores Provinciales
Frente Fuerza Justicialista: Adriana Cano,Gustavo Valls, Zaharay Ortega, Alfredo Guevara, Romina García Parejas y Octavio Rodríguez.
Frente Verde: Ricardo García,Flavia Pasqualetti, Nicolás Torres, Luisina Blanco, Marcela Rovira y Alejandro Orellana.