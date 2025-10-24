Rechazan sobreseer a Cristina Fernández en la causa Cuadernos e irá a juicio oral: cuándo comenzará

El Tribunal Oral Federal 7 rechazó el recurso de acción y sobreseimiento presentado por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Cuadernos y confirmó así que deberá afrontar el juicio oral que empezará el 6 de noviembre.

La exmandataria había planteado que, al haber obtenido la absolución en los casos Hotesur y Los Sauces y la firma del Memorandun con Irán , el tribunal de este expediendo debería haber obrado en el mismo sentido, pero los magistrados no dieron lugar a esa pretensión, según la resolución.

Críticas de la oposición Cristina Kirchner advirtió que la economía está manejada a "control remoto" por Estados Unidos

Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero rechazaron ese pedido de sobreseimiento por “cosa juzgada” y sostuvieron que los hechos imputados en ambas causas son diferentes , por lo que la causa debe resolverse en el juicio oral que comenzará el próximo 6 de noviembre .

Fernández de Kirchner cumple actualmente una condena de prisión domiciliaria por 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad .

El planteo rechazado de Cristina Fernández de Kirchner

Los defensores de Cristina Fernández de Kirchner señalaron que en la causa Vialidad fue absuelta del delito de asociación ilícita. La expresidenta argumentó que, al haber sido eximida de ese cargo en ese proceso, no puede ser nuevamente juzgada por el mismo delito, ya que se trataría de un caso de cosa juzgada, ratificado por la Corte Suprema en su fallo de junio pasado.

No obstante, los magistrados que intervienen en la causa de los Cuadernos de las Coimas consideraron que los hechos imputados en ambos expedientes no son los mismos. Por ese motivo, señalaron que la cuestión deberá resolverse durante el juicio oral.

El caso

Además de Cristina Kirchner, señalada como jefa de la supuesta asociación ilícita, hay varias decenas de acusados, entre ellos empresarios y exfuncionarios como Julio De Vido, Roberto Baratta, y está previsto que declaren más de 600 testigos.

Numerosos empresarios declararon como “arrepentidos” y admitieron estos pagos, mientras que exfuncionarios reconocieron los cobros. Los pagos quedaron registrados en los cuadernos del chofer del Ministerio de Planificación en ese entonces, que registró sus viajes y la sumas de dinero que recogía en las sedes de las empresas. Fuente: NA y La Nación.