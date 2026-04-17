17 de abril de 2026
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Universidad

"No tenemos la plata": la confesión oficial tras perder el fallo por las universidades

La Procuración del Tesoro presentó un Recurso Extraordinario Federal para suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, pero el plazo ya venció y las transferencias son obligatorias

No tenemos la plata: la confesión oficial tras perder el fallo por las universidades

"No tenemos la plata": la confesión oficial tras perder el fallo por las universidades

Por Sitio Andino Política

La Procuración del Tesoro de la Nación, conducida por Sebastián Amerio, presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, el intento llegó tarde: el plazo límite era las 9.30 horas del día de la fecha, por lo que la obligatoriedad de las transferencias ya se encuentra en vigor.

El recurso cuestiona la sentencia de la Cámara que confirmó la medida cautelar que ordenó la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.795 y la inaplicabilidad del artículo 1 del Decreto N° 759/2025, vinculados al financiamiento y la recomposición salarial universitaria. La presentación fue realizada con efecto suspensivo para evitar el inicio de los pagos, pero el vencimiento del plazo dejó sin efecto esa estrategia.

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Piden excusación de los jueces de la Corte

Dado que el caso será elevado posteriormente a la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo solicitó a los tres magistrados que la integran que se excusen y convoquen a tres conjueces, argumentando que todos ellos son docentes universitarios y podrían tener un interés directo en el fallo.

El Gobierno argumentó además que la intervención de la Corte resulta necesaria por la existencia de una cuestión federal y que la medida cautelar es equiparable a una sentencia definitiva, ya que genera un "grave e irreparable perjuicio al Estado" al ordenar gastos sin financiamiento específico, lo que podría comprometer el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones estatales.

El problema de fondo: no hay plata

Más allá de la estrategia judicial, el Gobierno enfrenta un desafío financiero concreto e inmediato. La administración de Javier Milei sabe que es muy probable que la Corte no quiera tratar el tema por tratarse de una medida cautelar y no de un asunto de fondo, por lo que ya se prepara para transferir $2,5 billones a las universidades.

El problema es que, según reconocieron desde el propio oficialismo, hoy no cuentan con esos fondos. "Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata. Ahí tiene que ver qué hace Manuel [Adorni] con eso para ver cómo se consigue la plata. Pero hoy en día no la tenemos", indicó una fuente oficial a Infobae.

La referencia a Adorni apunta directamente al jefe de Gabinete, quien es el responsable de redistribuir los fondos presupuestarios. El Gobierno anticipa que cumplir con el fallo implicará el retorno del déficit fiscal, aunque confía en que la resolución definitiva se dará en cuestión de días.

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