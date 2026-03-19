Descuentos en veterinarias con Banco Nación: qué días aprovechar y cómo ahorrar más

El Banco Nación ofrece regularmente promociones para sus clientes. En marzo , a través de su sitio web, anunció un beneficio especial en veterinarias , una oportunidad ideal para cuidar a las mascotas, acceder a descuentos exclusivos y financiar compras en cuotas sin interés.

El Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo para compras en veterinarias, que permite acceder a hasta un 10% de descuento sin tope de reintegro durante este período.

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Además, los usuarios pueden financiar sus compras en hasta 3 cuotas sin interés , según el comercio adherido. Entre los locales participantes se encuentran Zeus, Casa de Mascotas y Saluvet, entre otros. El listado completo puede consultarse en el sitio oficial del banco.

La iniciativa busca facilitar el acceso a productos para mascotas y aliviar el gasto familiar . La promoción estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y se podrá aprovechar todos los martes , día en el que los clientes acceden a los descuentos y beneficios.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito del Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR en los locales adheridos o directamente desde la app, brindando mayor comodidad para quienes eligen pagar de forma digital.

Para conocer en detalle todas las promociones vigentes, los rubros incluidos y cómo aprovechar cada beneficio en Mendoza, te invitamos a leer la nota completa con el relevamiento actualizado de Banco Nación: Descubrí todos los descuentos disponibles esta semana.