Descuentos en veterinarias con Banco Nación: qué días aprovechar y cómo ahorrar más

El Banco Nación ofrece regularmente promociones para sus clientes. En marzo, a través de su sitio web, anunció un beneficio especial en veterinarias, una oportunidad ideal para cuidar a las mascotas, acceder a descuentos exclusivos y financiar compras en cuotas sin interés.
Cómo usar la promoción del Banco Nación en tu veterinaria favorita
El Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo para compras en veterinarias, que permite acceder a hasta un 10% de descuento sin tope de reintegro durante este período.
Además, los usuarios pueden financiar sus compras en hasta 3 cuotas sin interés, según el comercio adherido. Entre los locales participantes se encuentran Zeus, Casa de Mascotas y Saluvet, entre otros. El listado completo puede consultarse en el sitio oficial del banco.
La iniciativa busca facilitar el acceso a productos para mascotas y aliviar el gasto familiar. La promoción estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y se podrá aprovechar todos los martes, día en el que los clientes acceden a los descuentos y beneficios.
Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito del Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR en los locales adheridos o directamente desde la app, brindando mayor comodidad para quienes eligen pagar de forma digital.