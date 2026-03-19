19 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Banco de la Nación Argentina

Descuentos en veterinarias con Banco Nación: qué días aprovechar y cómo ahorrar más

En marzo, el Banco Nación ofrece descuentos y cuotas sin interés en veterinarias. Descubrí cómo cuidar a tu mascota y aprovechar al máximo esta promoción.

Descuentos en veterinarias con Banco Nación: qué días aprovechar y cómo ahorrar más

Descuentos en veterinarias con Banco Nación: qué días aprovechar y cómo ahorrar más

 Por Juan Pablo Strappazzon

El Banco Nación ofrece regularmente promociones para sus clientes. En marzo, a través de su sitio web, anunció un beneficio especial en veterinarias, una oportunidad ideal para cuidar a las mascotas, acceder a descuentos exclusivos y financiar compras en cuotas sin interés.

veterinario, veterinaria
Banco Nación tiene un beneficio en veterinarias: así podés usarlo

Banco Nación tiene un beneficio en veterinarias: así podés usarlo

Cómo usar la promoción del Banco Nación en tu veterinaria favorita

El Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo para compras en veterinarias, que permite acceder a hasta un 10% de descuento sin tope de reintegro durante este período.

Lee además
el banco nacion lanza una nueva app y cambia la forma de operar de sus clientes

El Banco Nación lanza una nueva app y cambia la forma de operar de sus clientes
Qué descuentos pueden aprovechar los clientes del Banco Nación en Mendoza del 16 al 22 de marzo

¡Imperdible! Estos son los descuentos del Banco Nación para ahorrar en Mendoza esta semana

Además, los usuarios pueden financiar sus compras en hasta 3 cuotas sin interés, según el comercio adherido. Entre los locales participantes se encuentran Zeus, Casa de Mascotas y Saluvet, entre otros. El listado completo puede consultarse en el sitio oficial del banco.

La iniciativa busca facilitar el acceso a productos para mascotas y aliviar el gasto familiar. La promoción estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y se podrá aprovechar todos los martes, día en el que los clientes acceden a los descuentos y beneficios.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito del Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR en los locales adheridos o directamente desde la app, brindando mayor comodidad para quienes eligen pagar de forma digital.

Para conocer en detalle todas las promociones vigentes, los rubros incluidos y cómo aprovechar cada beneficio en Mendoza, te invitamos a leer la nota completa con el relevamiento actualizado de Banco Nación: Descubrí todos los descuentos disponibles esta semana.

Temas
Seguí leyendo

Banco Nación anunció descuentos en librerías y muchos ya los aprovechan

Expoagro 2026 abrió con una lluvia de créditos: qué bancos salen a financiar al campo

Banco Nación destacó financiamiento récord al sector vitivinícola en la provincia de Mendoza

Promos para salir a comer: Banco Nación ofrece reintegros de hasta $40.000 en gastronomía

Los cinco secretos para elegir la moto perfecta sin cometer errores

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 19 de marzo de 2026

Salarios que corren detrás de los precios, ¿hay esperanza para el ingreso real?

Golpe en el retail: La Anónima se queda con parte clave de Libertad ¿Qué pasa en Mendoza?

LO QUE SE LEE AHORA
golpe en el retail: la anonima se queda con parte clave de libertad ¿que pasa en mendoza?

Golpe en el retail: La Anónima se queda con parte clave de Libertad ¿Qué pasa en Mendoza?

Las Más Leídas

Joaquín durante el tratamiento de quimioterapia que costeó totalmente OSEP. video

Ganó una camioneta y la devolvió: el gesto que ahora reconoce la Legislatura de Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 18 de marzo: números ganadores del sorteo 3357

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 18 de marzo: números ganadores del sorteo 3357

Alarma en Mendoza: evalúan cerrar el Fondo que financia a miles de productores

Alarma en Mendoza: evalúan cerrar el Fondo que financia a miles de productores

Sofía Micaela Tovar, acusada de retener a su hija menor de edad. 

Así se muestra en redes sociales la madre mendocina acusada de retener a su hija

Los hechos ocurrieron en el Club Alemán de Mendoza. 

Las jugadoras de hockey acusadas de abuso sexual, cada vez más complicadas