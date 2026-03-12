12 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Banco de la Nación Argentina

Banco Nación anunció descuentos en librerías y muchos ya los aprovechan

Durante las próximas semanas, el Banco Nación ofrecerá una promoción exclusiva en librerías. Enterate cómo acceder al beneficio y ahorrar en tus compras.

Banco Nación anunció descuentos en librerías y muchos ya los aprovechan

Banco Nación anunció descuentos en librerías y muchos ya los aprovechan

 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, Banco Nación suele lanzar diversas promociones para sus clientes habituales. En su sitio web, la entidad anunció un beneficio imperdible en librerías disponible durante las próximas semanas. En esta nota, te contamos todos los detalles para aprovechar la propuesta al máximo.

librería
Banco Nación impulsa un nuevo beneficio en librerías

Banco Nación impulsa un nuevo beneficio en librerías

Cómo es la promoción del Banco Nación en librerías

El Banco Nación anunció una promoción que ofrece un 10% de descuento en compras realizadas en librerías seleccionadas, como Yenny, El Ateneo y Cúspide. El listado completo de locales adheridos puede consultarse en el sitio oficial del banco.

Lee además
En la Expoagro 2026, los bancos refuerzan el financiamiento al campo con créditos para maquinaria

Expoagro 2026 abrió con una lluvia de créditos: qué bancos salen a financiar al campo
Banco Nación destacó financiamiento récord al sector vitivinícola en la provincia de Mendoza
Financiamiento a la producción

Banco Nación destacó financiamiento récord al sector vitivinícola en la provincia de Mendoza

La iniciativa busca facilitar el acceso a los libros favoritos de los lectores y, al mismo tiempo, brindar un alivio económico a los consumidores. Desde que se lanzó la promoción, muchos clientes comenzaron a aprovechar el beneficio para comprar libros con descuento en distintas librerías de la provincia.

El beneficio estará disponible hasta el 30 de abril de 2026 y se podrá utilizar exclusivamente los sábados de forma presencial. Además, permite financiar las compras en hasta 3 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $10.000.

Para aprovechar la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por el Banco Nación. El descuento se activa escaneando el código QR en los locales o gestionándolo directamente desde la app del banco, lo que ofrece mayor comodidad a quienes prefieren realizar sus compras de forma digital.

La entidad financiera también cuenta con otras promociones vigentes para las próximas semanas, pensadas para que los usuarios accedan a descuentos en distintos rubros. Entre ellas se destacan beneficios en bodegas y gastronomía en Mendoza. Podés conocer todos los detalles haciendo clic aquí.

Temas
Seguí leyendo

Promos para salir a comer: Banco Nación ofrece reintegros de hasta $40.000 en gastronomía

¿Necesitás comparar precios? Esta es la lista actualizada de la medicina prepaga

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 12 de marzo de 2026

Trabajadores pobres: Cada día se alimentan peor

ANSES: quiénes cobran este jueves 12 de marzo de 2026

El INDEC publica hoy la inflación de febrero: qué estiman las consultoras y el Banco Central

Efecto guerra: Aerolíneas Argentinas aumenta el valor de los pasajes aéreos

Comercio en Mendoza: el IERAL advierte estancamiento y fuerte disparidad entre sectores en 2025

LO QUE SE LEE AHORA
El INDEC publica hoy la inflación de febrero: qué estiman las consultoras y el Banco Central

El INDEC publica hoy la inflación de febrero: qué estiman las consultoras y el Banco Central

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Dos mendocinos se hicieron millonarios gracias al Quini 6.

El Quini 6 de este 11 de marzo dejó dos mendocinos millonarios: adónde jugaron y cuánto ganaron

No habrá repetición de la Vendimia en 2026. video

La drástica decisión que tomó el Gobierno de Mendoza sobre la repetición de la Vendimia

La información fue confirmada por el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez

La Ciudad de Mendoza decretó duelo por la trágica muerte de un empleado municipal

El incendio generó un importante despliegue de emergencia

Videos y fotos: impactante incendio en un casino de San Martín moviliza a varias dotaciones de bomberos