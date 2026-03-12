Banco Nación anunció descuentos en librerías y muchos ya los aprovechan

Por lo general, Banco Nación suele lanzar diversas promociones para sus clientes habituales. En su sitio web, la entidad anunció un beneficio imperdible en librerías disponible durante las próximas semanas . En esta nota, te contamos todos los detalles para aprovechar la propuesta al máximo.

El Banco Nación anunció una promoción que ofrece un 10% de descuento en compras realizadas en librerías seleccionadas , como Yenny, El Ateneo y Cúspide. El listado completo de locales adheridos puede consultarse en el sitio oficial del banco.

La iniciativa busca facilitar el acceso a los libros favoritos de los lectores y, al mismo tiempo, brindar un alivio económico a los consumidores. Desde que se lanzó la promoción, muchos clientes comenzaron a aprovechar el beneficio para comprar libros con descuento en distintas librerías de la provincia .

El beneficio estará disponible hasta el 30 de abril de 2026 y se podrá utilizar exclusivamente los sábados de forma presencial . Además, permite financiar las compras en hasta 3 cuotas sin interés , con un tope de reintegro de $10.000 .

Para aprovechar la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por el Banco Nación. El descuento se activa escaneando el código QR en los locales o gestionándolo directamente desde la app del banco, lo que ofrece mayor comodidad a quienes prefieren realizar sus compras de forma digital.

La entidad financiera también cuenta con otras promociones vigentes para las próximas semanas, pensadas para que los usuarios accedan a descuentos en distintos rubros. Entre ellas se destacan beneficios en bodegas y gastronomía en Mendoza. Podés conocer todos los detalles haciendo clic aquí.