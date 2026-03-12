Cuánto cuesta un plan básico de medicina prepaga para dos adultos y un menor en marzo 2026

El Gobierno nacional difundió los valores de referencia de planes básicos de medicina prepaga para un grupo familiar compuesto por dos adultos y un menor . La iniciativa busca facilitar la comparación de precios entre empresas y brindar más información a los usuarios al momento de elegir una cobertura de salud.

Los datos corresponden a los valores publicados por las propias compañías en el sitio web de la Superintendencia de Servicios de Salud , según indicaron fuentes oficiales.

De acuerdo con la información disponible, los precios de referencia para dos adultos y un menor son los siguientes:

Según informó la Agencia de Noticias Argentinas, los precios corresponden tanto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como al resto del país, por lo que también funcionan como referencia para la provincia de Mendoza .

Los valores corresponden a marzo de 2026, con excepción de Galeno, cuyos datos fueron informados para febrero de 2026.

Buscan transparentar el sistema de salud

El ministro de Salud, Mario Lugones, señaló que la difusión de esta información forma parte de una política orientada a transparentar el sistema de salud y permitir que los usuarios puedan comparar precios y elegir con mayor libertad la cobertura que mejor se adapte a sus necesidades.

diagnóstico doctor medico salud medicina adn paciente prepaga hospital.jpg El precio se ubica entre $460.000 y $670.000, según la prepaga.

Según explicó el funcionario, actualmente las empresas de medicina prepaga deben informar el valor de sus planes y actualizar esos datos mensualmente en el sitio web de la Superintendencia de Servicios de Salud.