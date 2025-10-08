8 de octubre de 2025
Sitio Andino
Irresponsabilidad

Imprudencia al volante: un colectivo y un auto realizaron maniobras peligrosas en plena curva

Un video captó el momento en que un colectivo y un auto sobrepasaron a otros vehículos en un tramo peligroso en la zona de Guardia Vieja, Chile.

Un video captó el momento en que un colectivo y un auto sobrepasaron a otros vehículos
Un video captó el momento en que un colectivo y un auto sobrepasaron a otros vehículos
Por Carla Canizzaro

Durante la tarde de este miércoles, un colectivo de la empresa chilena, Turbus realizó una maniobra extremadamente peligrosa que pudo haber provocado un grave accidente. Según las imágenes registradas, el vehículo sobrepasó a otros conductores en plena curva, poniendo en riesgo tanto a los pasajeros como a los automovilistas que circulaban por la zona.

Maniobras peligrosas en Guardia Vieja

El hecho ocurrió en Guardia Vieja, llegando a la zona de Los Caracoles del vecino país. El video muestra claramente la situación de alto riesgo, evidenciando la imprudencia del conductor. Minutos después, otro vehículo fue captado cruzando una doble línea amarilla, repitiendo una acción igualmente peligrosa y aumentando el riesgo de un accidente.

Además, los conductores que transitaban por la zona alertaron que un camión tuvo que frenar bruscamente al encontrarse de frente con un automóvil. A pesar de que las autoridades han señalado que estas maniobras constituyen infracciones graves, este tipo de situaciones continúa ocurriendo con frecuencia, poniendo en riesgo la seguridad de todos los usuarios de la vía.

