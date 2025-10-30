30 de octubre de 2025
Sitio Andino
Agustín Rossi, el héroe de Flamengo que se postula para la selección argentina tras otra jornada consagratoria

El arquero argentino Agustín Rossi fue figura ante Racing, selló el pase del Flamengo a la final de la Copa Libertadores. Mirá lo que dijo sobre la Selección.

Agustín&nbsp;Rossi fue imbatible en Avellaneda y sostuvo a Flamengo con atajadas decisivas ante Racing.

Por Sitio Andino Deportes

La jornada soñada de Agustín Rossi volvió a poner su nombre en el centro de la escena continental. El arquero argentino fue la gran figura en el empate sin goles entre Racing y Flamengo, resultado que le dio al equipo brasileño el pase a la final de la Copa Libertadores 2025.

Con reflejos felinos y seguridad total, Rossi se encargó de desactivar cada intento del conjunto argentino, incluida una tapada monumental en el descuento ante Luciano Vietto que valió la clasificación.

Siempre lo dije, estando en Boca también lo decía: si rindo en mi club, voy a tener la posibilidad de ser llamado algún día. Pero esa posibilidad todavía no llegó. Ojalá que en algún momento se dé”, expresó el arquero tras el partido, dejando clara su ilusión de tener una oportunidad en la Selección Argentina.

El ex Boca atraviesa un presente espectacular y se convirtió en una pieza clave del Mengao, que volverá a jugar una final continental con el objetivo de reconquistar América.

Los números de un arquero récord en Flamengo

El rendimiento de Agustín Rossi no solo se explica en sensaciones, sino también en estadísticas. El argentino lleva 8 vallas invictas en 12 partidos de Copa Libertadores, un registro impresionante que lo coloca entre los mejores arqueros del certamen. Si mantiene el arco en cero en la final de Lima, igualará el récord de 13 partidos sin goles recibidos que ostentan Franco Armani (Atlético Nacional 2016) y Mariano Andújar (Estudiantes 2022).

Pero sus números van más allá de la Libertadores: Rossi llegó a acumular 1.134 minutos sin recibir goles con Flamengo en todas las competiciones oficiales, superando dos marcas históricas del club. Primero destronó a Cantarele, quien había alcanzado 959 minutos entre 1978 y 1979, y luego a Diego Alves, que en 2018 había registrado 618 minutos de imbatibilidad.

En los cuartos de final ante Estudiantes de La Plata, el arquero fue nuevamente determinante: atajando dos penales en la tanda decisiva que permitió a Flamengo avanzar de ronda. Aquella actuación lo consolidó como figura del torneo y reavivó el debate sobre su posible convocatoria al combinado nacional.

La competencia por el arco de la Selección de fútbol de Argentina

El presente del arco argentino tiene nombre propio: Emiliano “Dibu” Martínez, figura indiscutida del seleccionado campeón del mundo. Sin embargo, detrás del marplatense, el técnico Lionel Scaloni evalúa distintas opciones para ampliar la lista de arqueros convocables, y el nombre de Rossi suena cada vez más fuerte.

Hoy, los principales alternativos son Walter Benítez (PSV Eindhoven), Juan Musso (Inter de Milán) y Facundo Cambeses (Racing), quien debutó recientemente en el amistoso ante Puerto Rico. Rossi, con 30 años y en su mejor momento futbolístico, parece estar tocando la puerta con fuerza.

No soy yo quien decide, tengo que seguir demostrando partido a partido que estoy a nivel para esa convocatoria. Solo me queda seguir trabajando y mantenerme así”, reconoció con serenidad el arquero surgido en Chacarita Juniors, que también defendió los arcos de Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Lanús y Boca Juniors, antes de su salto a Brasil.

Un presente consagratorio en el fútbol y un futuro abierto

Con el pase a la final de la Copa Libertadores asegurado, Agustín Rossi se consolida como uno de los arqueros más destacados de Sudamérica. Flamengo encontró en él la seguridad que necesitaba y los hinchas lo reconocen como un nuevo ídolo del club.

Si logra mantener su nivel y sumar un título continental, el llamado desde Ezeiza podría estar cada vez más cerca. Porque, más allá de los nombres, Rossi demostró que tiene todo para ponerse el buzo de la Selección Argentina: personalidad, regularidad y una mentalidad ganadora que no se negocia.

