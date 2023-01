Hinchas de Flamengo rechazan la llegada de Agustín Rossi

Ahora bien, ¿de qué se lo señala a Rossi? Se trata de una acusación que hizo su ex pareja en 2016, en la que acusó públicamente al actual arquero de Boca por malos tratos. La mujer publicó una escrito en Facebook, acompañado por capturas de chats de WhatsApp y fotos con lesiones en su cuerpo que, según la denunciante, eran producto de agresiones del futbolista. “Tuve miedo de morir cuando me encerró y me amenazó”, llegó a decir Segovia en una nota con Infobae.

En ese entonces, también agregó: "Tengo miedo de la Justicia que tiene este país, porque al haber hecho la denuncia en la comisaría de City Bell (La Plata), me respondieron: 'Vos sabés que esto es difícil porque es jugador de acá'".

https://twitter.com/FlamengodaGente/status/1611133057334902786 Privilégio é agredir violentamente e ameaçar a namorada e poder seguir sua carreira no maior clube do mundo sem ser questionado por isso!#RossiNão #FutebolSemAgressores https://t.co/lGqDMcVj2S — Flamengo da Gente (@FlamengodaGente) January 5, 2023

Segovia también expuso chats que habría tenido con su ex pareja. "¿Te das cuentas? Metés cosas que me pasaron a mí hace cinco años para intentar ocultar todas las veces que me pegaste vos a mí, ¡y eso no lo va a tapar nada!", le dice, teóricamente, Segovia. A lo que Rossi habría respondido: "Yo admito que te pegué, admití vos que siempre empezaste vos poniéndote nerviosa. Pero esas cosas de cinco años son parte de su vida y no estás bien, aceptalo".

Del lado de Rossi, en tanto, aducen que la realidad nada tuvo que ver con el relato de Segovia. Según cuentan, fue la propia mujer quien agredió a Rossi luego de que el arquero le comunicara su decisión de terminar con la relación. De hecho, el propio Rossi denunció a su ex pareja por lesiones, amenazas y extorsión. Siempre de acuerdo al relato de allegados ala arquero, Segovia lo habría encerrado en un departamento y le habría provocado lesiones con una cadena, además de amenazarlo con retenerle un dinero que era propiedad del arquero.

Luego de esa denuncia, Segovia le habría propuesto a Rossi autoincriminarse como agresor a cambio de que ella le devuelva el dinero. Y así habrían surgido los chats que luego Segovia llevó a los medios.

El antecedente de Rossi en Estados Unidos

Esta no es la primera vez que la acusación contra Rossi sale a la luz en la previo de una transferencia al exterior. De hecho, lo mismo ocurrió a principios del 2019, cuando a Agustín, con mucho menos lugar en Boca, lo vinieron a buscar de la MLS. En ese entonces, el equipo interesado era el Minnesota United, cuyos hinchas también se expresaron en las redes y le hicieron llegar un comunicado al club, que le puso freno al asunto y de la noche a la mañana informó que no seguiría avanzando en las charlas, aunque jamás aclaró los motivos de la decisión.

El futuro de Rossi

Mientras tanto, pese a la postura de algunos hinchas, Flamengo continúa avanzando por Rossi y espera poder cerrarlo esta misma semana, ya sea que para contratarlo ahora, a cambio de un resarcimiento económico para Boca, o a partir del 1°, cuando el jugador se quede definitivamente con el pase en su poder.

Mientras tanto, Rossi sigue entrenándose con Boca y será titular este sábado seguramente sea el arquero titular contra Independiente en el primer amistoso de verano. ¿Cómo terminará esta historia?