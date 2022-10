Agustín Rossi ganó el premio Alumni como futbolista del año

Agustín Rossi , arquero de Boca , fue elegido como el mejor futbolista del año en Argentina y recibió el Premio Alumni junto al delantero de Lanús José "Pepe" Sand, y luego de refirió a su futuro incierto en la entidad de la Ribera al asegurar que no sabe "qué será después" de junio de 2023.

"Haber coronado con los dos torneos (Copa de La Liga y Liga Profesional) y haber ayudado al equipo me hace muy feliz. Voy a seguir trabajando para ayudar del lado que me toque, pienso seguir siendo parte de Boca hasta junio, después no sé qué pasará", explicó el arquero en declaraciones radiales.